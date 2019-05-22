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Вдохновляет Загитова: кто такой Даниил Глейхенгауз 

Газета.Ru 22 мая 2019
Фото: Газета.Ru
Он считался перспективным фигуристом-одиночником, но вынужден был из-за травмы голеностопа перейти в танцы на льду, где успеха не добился. Зато на тренерском поприще спортсмен достиг невероятных высот, став самым известным хореографом России за время сотрудничества с Этери Тутберидзе. «Газета.Ru» рассказывает историю Даниила Глейхенгауза.
Даниил родился в творческой семье. Отец Марк Глейхенгауз был режиссером и оператором, являлся членом Академии российского телевидения и обладателем ТЭФИ, а мать Людмила Шалашова танцевала на сцене Большого театра и рассчитывала, что сын пойдет по ее стопам.
Однако сам мальчик, попав в четыре года на каток Стадиона юных пионеров, где тренировалась Ирина Слуцкая, раз и навсегда прикипел к фигурному катанию. Сначала родители отдали его в этот вид спорта для укрепления здоровья, но довольно быстро стало ясно, что парень перспективен, и занятия пошли по профессиональным рельсам.
В детстве Глейхенгауз занимался в Сокольниках у Марины Друзик и в «Олимпийском» у Виктора Кудрявцева, который сначала скептически отнесся к работе с мальчиком, но буквально через несколько месяцев пересмотрел решение и пригласил обратно в свою группу от Елены Водорезовой, к которой успели привести Даниила родители.
Благодаря матери, Глейхенгауз в детстве также ходил в хореографическую школу и хотя уверенно выбрал фигурное катание, когда пришло время просмотра в балетное училище, эти занятия не прошли даром и оказали большое влияние на всю его жизнь.
Карьера одиночника у юноши не получилась, хотя надежды он подавал. Пожалуй, главными достижениями Глейхенгауза остались победа на чемпионате России среди детей младшего возраста в сезоне-2002/2003 и золото в финале Кубка России-2004/05.
Став бронзовым призером юниорского чемпионата России, Даниил отобрался на юниорский чемпионат мира-2007, но занял там только 19-е место, получив по ходу соревнований травму голеностопа, которой не придал значения.
Как оказалось, зря. Спортсмену в итоге пришлось делать операцию и проходить полугодичную реабилитацию, после чего стало ясно, что конкурировать на высочайшем уровне он с такой ногой уже не сможет.
После 17-го места на взрослом чемпионате России-2008 и неудачных выступлениях на этапах и в финале Кубка России в следующем сезоне на семейном совете было принято решение о переходе в танцевальные пары.
Глейхенгауз пришел в группу к Александру Жулину и встал в пару с Ксенией Коробковой. Дуэт выглядел довольно перспективно и выиграл пару не самых престижных по статусу, но неплохих по составу участников турниров.
Другое дело, что спортсмены попали в тяжелую ситуацию, своеобразную «пробку», так как в российском фигурном катании было много ярких танцевальных пар, составлявших своеобразную очередь, в которой Глейхенгауз и Коробкова были слишком далеко от сборной страны и участия в главных стартах.
Сам Даниил рассказывал потом, что за границей к их дуэту относились лучше, чем на родине.
А в 2010 году от онкологического заболевания скончался отец спортсмена, и Глейхенгауз, став перед необходимостью обеспечивать семью, принял решение закончить спортивную карьеру и перебрался на работу в шоу Ильи Авербуха.
Даниил сразу же стал оним из хореографов-репетиторов и принимал участие в многих постановках, включая знаменитую «Кармен» с Татьяной Навкой, Романом Костомаровым, Марией Петровой, Алексеем Тихоновым, Максимом Шабалиным и Аленой Леоновой, поставленной в 2015 году.
После Олимпийских Игр в Сочи Авербух сообщил, что Этери Тутберидзе, только что приведшая Юлию Липницкую к золоту в командных соревнованиях Олимпиады, где девочка откатала просто потрясающе, после чего не справилась с личным турниром, ищет специалиста по скольжению.
Интересно, что Глейхенгаузу с предложением о сотрудничестве первой позвонила сама Тутберидзе, и именно пересмотр программы Липницкой был его первым заданием, однако сама спортсменка идеи нового хореографа восприняла в штыки и вообще вскоре закончила с опостылевшим ей за годы бесконечных тренировок фигурным катанием.
Прорыв для Даниила как хореографа случился в работе с считавшимся одним из самых перспективных учеников Тутберидзе Адьяном Питкеевым, когда тот с поставленной Глейхенгаузом программой в 2015 году на этапе Гран-при в Москве занял второе место после знаменитого испанца Хавьера Фернандеса.
После этого главный тренер «Хрустального» стала больше доверять молодому хореографу, а тот вынужден был прекратить сотрудничество с Авербухом и полностью сосредоточиться на школе «Самбо-70».
О чем Глейхенгауз, конечно же, не жалеет, ведь у Тутберидзе он стал безоговорочно главным хореографом и, пожалуй, самым знаменитым постановщиком программ в стране. Без него уже сложно представить угол Kiss & Cry, где спортсменки и спортсмены группы Этери Георгиевны вместе со своими тренерами ожидают оценок на соревнованиях.
Глейхенгауз отличается индивидуальным подходом к каждому спортсмену и спортсменке. В работе с Алиной Загитовой он использовал не подошедшие Липницкой наработки, когда ставил ей знаменитую короткую программу «Черный лебедь», с которой она выиграла Олимпиаду в Пхенчхане.
При этом специально для Алины он разработал сложнейшую дорожку шагов, ставшую одним из ее фирменных знаков, а в произвольной программе вообще начал работу со второй части, где Загитова исполняла все прыжки.
Глейхенгауз стал первым хореографом в фигурном катании, который так акцентированно разложил все прыжки спортсменки в музыкальное сопровождение, что значительно усилило эффект от ее проката.
Яркой была и работа с Евгенией Медведевой, когда двукратная чемпионка мира еще не ушла от Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.
Например, во время отдыха в Доминикане Глейхенгауз вместе со своей девушкой (предположительно, бывшей фигуристкой Дарьей Казючиц) пересмотрел аниме-сериал «Сейлор Мун», любимый Медведевой, чтобы поставить ей под музыку из него программу, с которой спортсменка потом блеснула в Японии на командном чемпионате мира.
Также для Медведевой Глейхенгауз делал программу под Paroles, чтобы развеять миф о том, что Евгения повторяется в своих образах.
Сейчас он работает со всеми ведущими спортсменками Тутберидзе, говорит, что его вдохновляет Загитова, но продолжает индивидуально подходить к сотрудничеству с каждой спортсменкой, выбирая для них акценты.
В успехах Александры Трусовой, Алены Косторной и Анны Щербаковой, которые в новом сезоне ворвутся во взрослое катание, достаточно велика заслуга Глейхенгауза.
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Фигурное катание , Статьи , Роман Костомаров , Евгения Медведева , Хавьер Фернандес , Мария Петрова , Илья Авербух , Максим Шабалин , Анна Щербакова , Ирина Слуцкая , Алексей Тихонов , Марк Глейхенгауз , Алена Леонова , Александр Жулин , Юлия Липницкая , Газета.Ru
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