Медведева рассказала о своих желаниях

Двукратная чемпионка мира в одиночном фигурном катании Евгения Медведева решила начать заниматься йогой.

Хочу начать заниматься йогой, — написала 19-летняя спортсменка в своём Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) 22 Май 2019 в 3:51 PDT

Евгения Медведева дважды завоевывала серебро на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году, дважды выигрывала чемпионат мира в Бостоне (2016) и Хельсинки (2017). В прошедшем сезоне фигуристка взяла бронзовую медаль на чемпионате мира в Сайтаме.