Медведева рассказала о своих желаниях 

Двукратная чемпионка мира в одиночном фигурном катании Евгения Медведева решила начать заниматься йогой.
Хочу начать заниматься йогой, — написала 19-летняя спортсменка в своём Instagram.
Евгения Медведева дважды завоевывала серебро на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году, дважды выигрывала чемпионат мира в Бостоне (2016) и Хельсинки (2017). В прошедшем сезоне фигуристка взяла бронзовую медаль на чемпионате мира в Сайтаме.
Олимпийский призёр по фигурному катанию Илья Авербух будет постановщиком программы российской фигуристки Евгении Медведевой, писал News.ru.