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Медведева рассказала о своих желаниях 

News.ru 16 часов назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Двукратная чемпионка мира в одиночном фигурном катании Евгения Медведева решила начать заниматься йогой.
Хочу начать заниматься йогой, — написала 19-летняя спортсменка в своём Instagram.
Евгения Медведева дважды завоевывала серебро на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году, дважды выигрывала чемпионат мира в Бостоне (2016) и Хельсинки (2017). В прошедшем сезоне фигуристка взяла бронзовую медаль на чемпионате мира в Сайтаме.
Олимпийский призёр по фигурному катанию Илья Авербух будет постановщиком программы российской фигуристки Евгении Медведевой, писал News.ru.
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