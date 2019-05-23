Спастись от учениц Тутберидзе: фигуристок будут мягче наказывать за ошибки

Международный союз конькобежцев (ИСУ) опубликовал новые правила оценивания технических элементов на сезон-2019/20.

Теперь фигуристы будут получать менее строгое наказание за недокруты на прыжках, а также за неправильное ребро конька при заходе на элемент (например, при исполнении лутца необходимо опираться на наружное ребро, а фигурист перед прыжком для удобства оперся на внутреннее — это нарушение).

Смягчение наказания будет выражаться в том, что возрастет базовая стоимость таких, исполненных с ошибками элементов.

Например, если раньше чистый тройной аксель стоил 8,00 баллов, то недокрут в пол-оборота (на 90 градусов) сразу снижал его стоимость до 6,00. Теперь же при такой ошибке спортсмен получит за тройной аксель 6,40 балла. Получается, что «триксель» с недокрутом будет изначально оцениваться лишь на 20% ниже, чем идеально исполненный прыжок. Раньше разница составляла 35%.

Таким образом была повышена стоимость всех прыжков с недокрутами.

Проследить за изменениями можно, сравнив две таблицы.

Однако, помимо своей базовой стоимости, прыжок еще получает оценку от судей по шкале уровня исполнения (Grade of Execution, или сокращенно GOE), которая имеет диапазон от «-5» до «+5».

То есть если фигурист прыгнул великолепно по высоте, с красивым выездом, сложным заходом, то судья может поставить +5, и чисто исполненный тройной аксель к своей базовой стоимости (8,00) получит еще пять баллов и будет стоить в совокупности 13,00.

Если же был допущен недокрут в пол-оборота или неверное ребро, то раньше судья был обязан поставить GOE от «-2» до «-3» (то есть от уже сниженной базовой стоимости элемента отнимались еще и дополнительные очки).

Однако и тут ИСУ решил смягчить наказание — теперь оно варьируется от «-1» до «-2». Это также легко проследить по таблицам.

А вот в таблице к предстоящему сезону — уже от «-1» до «-2».

Выходит, что теперь не только базовая стоимость ошибочно исполненного прыжка возрастет, но и максимальное наказание от судей за это станет мягче.

Не стоит говорить, как много такая разница в баллах может значить в спорте высоких достижений.

Эти изменения идут наперекор общей политике ИСУ по оценке элементов, которую организация проводит в течение последних лет.

Функционеры Международного союза заявляли, что обеспокоены снижением популярности данного вида спорта, и видели причину происходящего в том, что в программах стало меньше художественности и слишком много упора на технику, которая приносила раньше основные баллы.

Фигуристы делали не те элементы, которые больше подходили к определенному отрезку в музыке или к их образу, а те, которые были сложнее, даже если это нарушало гармоничное развитие программы.

Также привлекательность фигурного катания снижалась из-за большого количества падений.

Раньше спортсменам было выгодно пойти на риск, потому что даже при падении со сложного прыжка они получали достаточное количество баллов и могли обойти тех, кто исполнял более простые элементы вообще без ошибок.

В связи с этим накануне сезона-2018/19 ИСУ внесли серьезные изменения в оценку прыжков. Так, потеряли в стоимости четверные, а хронометраж произвольной программы у мужчин был сокращен на 30 секунд, чтобы они смотрелись динамичнее.

«У многих сложилось мнение, что на последние 30 секунд своих программ у мужчин просто не остается сил из-за очень большой сложности», — пояснял вице-президент ИСУ Александр Лакерник в комментарии «Советскому спорту».

Кроме того, одиночникам сократили количество прыжков в произвольном выступлении с восьми до семи

— видимо, тоже для большей сбалансированности программы, чтобы за физическими потугами не потерялась красота.

Наконец, именно перед сезоном-2018/19 шкала GOE была расширена: раньше судьи имели диапазон для оценки от «-3» до «+3», а теперь — от «-5» до «+5». То есть за грубые ошибки можно было получить гораздо более серьезное наказание, чем раньше.

Из-за этого риска многие спортсмены пошли на упрощение своих программ. Например, Михаил Коляда убрал нестабильный четверной лутц, с которого часто падал в олимпийском сезоне.

«В этом сезоне в связи с новыми правилами мы хотели делать ставку на чистое катание, возможно, без особой сложности», — признавался спортсмен в интервью для официального сайта Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Было выгоднее взять тройной прыжок и полностью его докрутить, получив GOE +5, чем пойти на четверной и недосчитаться оборотов:

базовая стоимость сразу падала более чем на два балла, а затем судьи еще накидывали штраф от «-2» до «-3».

Однако получается, что перед сезоном-2019/20 ИСУ пошел на попятную и дал некоторое послабление.

Менее суровые штрафы по баллам за недокруты, прежде всего, поощряют риск. Соответственно, это может быть выгодно всем, кто пытается осваивать многооборотные элементы огромной сложности, на которых высока вероятность ошибки, — четверные.

Кто же из известных фигуристок за последнее время объявил о намерении учить «квады»? Примерно все.

Кроме того, стало известно, что основная соперница россиянок на международной арене — японка Рика Кихира — на тренировках уже исполняет четверные сальхов и тулуп и, скорее всего, попытается включить их в программу сезона-2019/20.

И это не считая того, что она уже на постоянной основе прыгает на турнирах аксель в три с половиной оборота, причем с разной степенью успешности — часто бывают и недокруты, и падения.

Так что вполне вероятно, что от новых правил больше всего выиграет Кихира, которая в них пока действительно нуждается.

Вряд ли она сходу начнет докручивать в условиях официальных соревнований все четверные и уже довела до идеального состояния свой «триксель».

Насколько эти правила помогут тем же Загитовой и Медведевой, пока сложно сказать. Те прыжки, которые они умеют делать сейчас, девушки в большинстве случаев докручивают, а четверные у них пока в зачаточном состоянии, и не факт, что их можно будет увидеть в предстоящем сезоне.

Есть еще две гениальные ученицы Этери Тутберидзе — Александра Трусова и Анна Щербакова , которые владеют «квадами» и как раз переходят на взрослый уровень.

В каком-то смысле смягченные правила могут помочь и им в случае ошибок, но они весь прошедший сезон в юниорах исполняли четверные и, как правило, успешно. Так что основной расчет в данном случае вряд ли делается на россиянок.

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