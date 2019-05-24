Фигуристка Евгения Медведева поделилась видео с пробежки

Двукратная чемпионка мира в одиночном фигурном катании Евгения Медведева выложила видео с пробежки.

Только не обращайте внимания на мою неправильную технику бега, ладно, — написала 19-летняя спортсменка в своём Instagram.

Евгения Медведева дважды завоёвывала серебро на Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году, дважды выигрывала чемпионат мира в Бостоне (2016) и Хельсинки (2017). В прошедшем сезоне фигуристка взяла бронзовую медаль на чемпионате мира в Сайтаме.

Ранее фигуристка решила начать заниматься йогой, писал News.ru.