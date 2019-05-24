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Фигуристка Евгения Медведева поделилась видео с пробежки 

News.ru + ещё 10 10 часов назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Двукратная чемпионка мира в одиночном фигурном катании Евгения Медведева выложила видео с пробежки.
Только не обращайте внимания на мою неправильную технику бега, ладно, — написала 19-летняя спортсменка в своём Instagram.
Евгения Медведева дважды завоёвывала серебро на Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году, дважды выигрывала чемпионат мира в Бостоне (2016) и Хельсинки (2017). В прошедшем сезоне фигуристка взяла бронзовую медаль на чемпионате мира в Сайтаме.
Ранее фигуристка решила начать заниматься йогой, писал News.ru.
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