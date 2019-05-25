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Загитова: «Лучшее место на Земле — Россия» 

SPORT24.ru + ещё 1 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова в июньском номере Cosmopolitan рассказала о своих увлечениях, лучшем месте на Земле и любви к фигурному катанию.
«Во время соревнований необходимо отвлекаться. Я смотрю классные фильмы или сериалы. Фавориты — все части про Гарри Поттера и сериал про хоккеистов «Молодежка». Часто слушаю Селену Гомес.
Обожаю свой инстаграм-аккаунт, ведь именно там общаюсь с поклонниками и получаю от них обратную связь. Я это очень ценю!
Лучшее место на Земле — Россия, а еще я без ума от Японии. Однако уверена, что впереди у меня много открытий.
Не могу представить жизнь без фигурного катания. Каждый раз мне важно показать красивый прокат, чтобы зрители полюбили это искусство так же сильно, как я», — рассказала фигуристка.
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Фигурное катание , Алина Загитова , Гарри Поттер , Cosmopolitan
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