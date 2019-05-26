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Медведева посмеялась над землетрясением в Японии. Её шутку оценили не все 

Чемпионат.com + ещё 33 4 часа назад
Фото: чемпионат.ком
Главные звёзды российского фигурного катания пережили в Японии землетрясение прямо во время шоу. А Медведева над этим даже пошутила.
Все важнейшие прокаты сезона для лучших в мире фигуристов остались позади. На календаре — конец весны, а это значит, что можно покататься в шоу, как ради собственного удовольствия, так и ради неплохих премий. Вот только порой даже в шоу иногда приходится серьёзно поволноваться: 25 мая звёздные российские фигуристы пережили землетрясение прямо во время шоу.

«Впервые почувствовал толчки на льду»

В конце весны и начале лета именитые российские фигуристы колесят по Японии в рамках шоу Fantasy on Ice, организацией которого занимается двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю. В этом году из России к нему приехали три сильнейшие фигуристки страны: Алина Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, а также Евгений Плющенко.
Именно во время проката Плющенко на ледовой арене городка Макухари близ Токио и случился природный катаклизм.
«Езжу в Японию 21 год и впервые на льду почувствовал толчки в четыре балла. И такое бывает… Спасибо моим японским болельщикам за поддержку», — написал Евгений.
На самом деле землетрясение было даже чуть мощнее четырёх баллов: точная электроника зафиксировала близ Токио толчки магнитудой до 5,1 балла по шкале Рихтера. От толчков такой силы на потолке начинает раскачиваться люстра, с потолка может падать штукатурка, а по стенам непрочных зданий могут побежать трещины. Но для Японии подобные землетрясения не в новинку, поэтому здания там строят сейсмоустойчивые, да и в панику никто не впадает.
Выход из положения был найден быстро: организаторы просто взяли небольшую паузу. Зрители и спортсмены никуда не расходились, и через 20-30 минут представление возобновилось.

Неуместная шутка?

Во время паузы фигуристы немного нервничали, но в целом сохраняли позитивный настрой. А Евгения Медведева даже пошутила.
«Только что у нас было землетрясение», — замечает голос за кадром, снимая российских спортсменок. «Да это просто я откаталась!», — с улыбкой ответила Медведева. Позже она разместила это видео на своей страничке в «Инстаграме».
Однако шутку российской фигуристки оценили не все. Некоторые подписчики Медведевой сочли шутку неуместной и возмутились. «В землетрясении ничего смешного нет», — написал один из комментаторов по-русски. Встречались и комментарии с возмущениями и на японском языке.
С одной стороны, спонтанная шутка Медведевой действительно получилась довольно жёсткой — смеяться над природным катаклизмом, в котором могли пострадать люди, вообще странно, а уж приписывать его создание себе — тем более. С другой — фигуристка не просто отреагировала на новость о землетрясении, а сама находилась в зоне угрозы своему здоровью. И, возможно, таким образом, через шутку просто проявилась реакция на стрессовую ситуацию.
В конечном счёте, землетрясения в пять баллов для Японии — это не то чтобы стандартная, но весьма обычная история. И с точки зрения строительства зданий, поведения людей и работ специальных служб в стране Восходящего солнца к ней все, как правило, готовы.
Исключение составляют лишь какие-то особенно серьёзные катаклизмы. В марте 2011 года в Японии произошло серьёзнейшее землетрясение с толчками магнитудой до 8,9 балла. Погибли и пострадали более 10 тысяч человек. И из-за этого бедствия пришлось отменить чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Токио через две недели.
В мае 2019-го, к счастью, обошлось без жертв и серьёзных разрушений. Шоу продолжилось через несколько минут. Российские фигуристы понервничали, но остались в полном порядке.
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Комментарии7
Фигурное катание , Статьи , Евгения Медведева , Елизавета Туктамышева , Алина Загитова , Евгений Плющенко
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