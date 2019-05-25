Сильное землетрясение: ЧП во время выступления Плющенко

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Во время выступления Евгения Плющенко в Японии произошло сильное землетрясение 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
На фан-страничке олимпийской чемпионки по фигурному катанию в одиночном разряде Алины Загитовой появилась новая видеозапись. На кадрах можно увидеть испуганную чемпионку. Дело в том, что в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла. Происшествие случилось в префектуре Тиба. Именно там сейчас проходит ледовое шоу с участием российских фигуристов.
Примечательно, что мощные толчки случились, когда на арене выступал с показательным номером двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Известно, что выступления продолжатся после перерыва. О пострадавших пока не сообщается.
Интересно, что если Алина Загитова испугалась мощных толчков, то другая российская фигуристка Евгения Медведева отреагировала на происшествие очень спокойно.
«Это просто я откаталась», — заявила Медведева со смехом.
Добавим, что мощные подземные толчки совсем не редкость для Японии. Землетрясения здесь случаются чуть ли не еженедельно. Российские спортсмены в эти дни выступают в Японии с показательными номерами. В стране восходящего солнца, как известно, без ума от наших фигуристов.
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Комментарии7
Фигурное катание , Видео , Евгения Медведева , Евгений Плющенко
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