Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Медведева ответила на вопрос о предательстве Тутберидзе 

Рамблер + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Двукратная чемпионка мира, двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр Евгения Медведева в своем Instagram попросила не комментировать тему ее отношений с тренером Этери Тутберидзе.
На комментарий пользователи со словами: «Вот хейтеры говорят, что, как это Женя могла уйти от тренера, которая 11 лет ее тренировала. А я никак не могу понять, как тренер, 11 лет тренировавший спортсменку, могла так подло предать ее?», спортсменка ответила просьбой закрыть тему.
После Олимпиады в Пхенчхане, где Медведева уступила другой воспитаннице Этери Тутберидзе —Алине Загитовой золото в одиночном катании, она сменила тренера и переехала в Канаду. Её наставником стал 56-летний Брайан Орсер.
Потом появилась информация, что Медведева накануне Олимпиады просила Тутберидзе оставить Загитову в юниорах еще на год. После расставания с наставницей фигуристка выступала не очень удачно, продолжая конкурировать с воспитанницами экс-тренера. Так, ей удалось завоевать бронзу чемпионата мира, на более высоких позициях оказались Загитова и Элизабета Турсынбаева.
Комментарии1
Фигурное катание , Евгения Медведева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Овечкина пристыдила критиков сборной России
МЮ поборется с «Барселоной» за чемпиона мира
«Реал» нашел замену Рамосу1
«Хрень пропустили»: как Россия оправдалась за позор и унижение461
Финский хоккеист получил удовольствие от победы над Россией6
Видео
03:15
«Хрень пропустили»: как Россия оправдалась за позор и унижение
Хоккей Статьи
00:43
Финляндия нашла слабое место у российских хоккеистов
Хоккей
00:43
Россия — Финляндия. После первого периода на табло нули
Хоккей
00:43
Финны уверены в победе над Россией
Хоккей Статьи
00:17
Сильное землетрясение: ЧП во время выступления Плющенко
Фигурное катание
00:43
Стал известен результат матча Россия-Финляндия
Хоккей
04:26
Как Запад отреагировал на победу России
Хоккей
00:39
Появилось видео, как бывший муж Мамаевой берёт взятку
MMA
00:10
Первым броском: Россия забила США на ЧМ-2019
Хоккей
00:42
Шведы не могли смотреть на этот позор
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение