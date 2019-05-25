Медведева ответила на вопрос о предательстве Тутберидзе

Двукратная чемпионка мира, двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр Евгения Медведева в своем Instagram попросила не комментировать тему ее отношений с тренером Этери Тутберидзе.

На комментарий пользователи со словами: «Вот хейтеры говорят, что, как это Женя могла уйти от тренера, которая 11 лет ее тренировала. А я никак не могу понять, как тренер, 11 лет тренировавший спортсменку, могла так подло предать ее?», спортсменка ответила просьбой закрыть тему.

После Олимпиады в Пхенчхане, где Медведева уступила другой воспитаннице Этери Тутберидзе —Алине Загитовой золото в одиночном катании, она сменила тренера и переехала в Канаду. Её наставником стал 56-летний Брайан Орсер.

Потом появилась информация, что Медведева накануне Олимпиады просила Тутберидзе оставить Загитову в юниорах еще на год. После расставания с наставницей фигуристка выступала не очень удачно, продолжая конкурировать с воспитанницами экс-тренера. Так, ей удалось завоевать бронзу чемпионата мира, на более высоких позициях оказались Загитова и Элизабета Турсынбаева.