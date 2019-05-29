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Исинбаева назвала Загитову любимой фигуристкой 

Газета.Ru + ещё 6 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева рассказала о том, что следит за фигурным катанием, передает "Советский спорт".
В инстаграме спортсменка отвечала на вопросы подписчиков и отметила, что с интересом наблюдает за фигурным катанием. Среди спортсменов она отметила олимпийскую чемпионку Алину Загитову и Джонатана Гурейро, который выступает в танцах на льду в паре с Тиффани Загорски.
Сама Исинбаева завершила карьеру в 2006 году. Она является двукратным олимпийским чемпионом и обладательницей 28 мировых рекордов в прыжках с шестом среди женщин.
Ранее сообщалось, что Загитова выступила под живую музыку на шоу в Японии.
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Фигурное катание , Джонатан Гурейро , Алина Загитова , Елена Исинбаева , Советский спорт
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