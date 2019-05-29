Исинбаева назвала Загитову любимой фигуристкой

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева рассказала о том, что следит за фигурным катанием, передает "Советский спорт".

В инстаграме спортсменка отвечала на вопросы подписчиков и отметила, что с интересом наблюдает за фигурным катанием. Среди спортсменов она отметила олимпийскую чемпионку Алину Загитову Джонатана Гурейро , который выступает в танцах на льду в паре с Тиффани Загорски.

Сама Исинбаева завершила карьеру в 2006 году. Она является двукратным олимпийским чемпионом и обладательницей 28 мировых рекордов в прыжках с шестом среди женщин.

Ранее сообщалось, что Загитова выступила под живую музыку на шоу в Японии.