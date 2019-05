Смерть партнера и борьба со СПИДом: трагедии тренера Медведевой

Для российских поклонников фигурного катания Трейси Уилсон более известна как второй тренер Евгении Медведевой . Однако канадская специалистка также является трехкратным призером чемпионата мира, обладательницей бронзы Игр-1988 и известным борцом со СПИДом. «Газета.Ru» рассказывает историю прославленной фигуристки, которой пришлось пережить гибель своего партнера.

Родившись в провинциальном городке Квебека, Трейси Уилсон уже в раннем возрасте переехала в район Ванкувера, в Кокуитлам. В детстве она занималась плаванием и прыжками в воду, однако в шесть лет впервые встала на каток и приняла решение посвятить свою жизнь фигурному катанию.

Так, она поступила в школу в Порт-Муди, где первое время занималась одиночным катанием. Однако вскоре, поняв, что с необходимыми элементами она не справляется, тренеры перевели Уилсон в танцы на льду. Ее первым партнером стал Марк Стоксом. Вместе с ним же она впервые выступила на крупном соревновании в 15 лет, а через три года стала чемпионкой Канады среди юниоров.

Через сезон, когда Уилсон и Стокс заняли восьмое место на турнире Nebelhorn Trophy, теперь уже входящего в состав соревнований серии «Челленджер», пара канадских фигуристов распалась.

Однако Трейси быстро нашла себе нового партнера. Уже перед сезоном-1981/82 тренеры поставили ее в пару с Робом Макколлом.

Причем для совместной работы с Макколом Уилсон пришлось вновь сменить место жительства и переехать в Ричмонд-Хилл, расположенный недалеко от Торонто. Вместе с Робом она завоевала свою первую медаль на взрослом уровне и сразу — золотую. Пара стала чемпионом Канады, однако уже тогда стало понятно, что их дуэт будет долгое время лучшим в стране. Так и случилось: начиная с 1982 года пара Уилсон и Маккола семь раз кряду вставала на высшую ступень пьедестала почета на первенствах Канады.

Однако локальный успех долгое время не переносился на международную арену. Пара дважды выигрывала канадский этап Гран-при, но на чемпионатах мира лишь четырежды входила в десятку сильнейших, а на Олимпиаде Лос-Анджелесе заняла только восьмую строчку.

Тем не менее к концу своей карьеры фигуристы все-таки сумели взойти на пьедестал в сезоне-1985/56, завоевав бронзовые награды. Причем уступили канадцы сразу двум советским дуэтам: Наталье Бестемьяновой с Андреем Букиным и Марине Климовой с Сергеем Пономаренко . Соперничество Уилсон и Маккола с отечественными спортсменами длилось аж три года подряд и все три раза заканчивалось с одинаковым результатом.

То же самое случилось и на Играх в Калгари: Бестемьянова с Букиными завоевали золото, Климова и Пономаренко стали вторыми, а Уилсон и Маккол принесли Канаде первое в истории национальных танцев на льду медаль.

Впрочем, успешный олимпийский сезон стал последним для Трейси и Роба на любительском уровне, после чего канадский дуэт ушел в профессионалы, где первое время принимал участие в различных ледовых шоу.

Уже в первые годы знакомства с Макколом Трейси Уилсон была в курсе нетрадиционной ориентации своего партнера. Однако тот факт, что Роб был геем, нисколько не смущал фигуристку. Напротив, она крайне положительно относилась к своему партнеру, а также ценила Маккола за чувство юмора.

Но, как известно, в то время среди представителей меньшинств было немало людей, страдающих ВИЧ-инфекций. Маккол был одним из них.

Весной 1990 года врачи диагностировали у фигуриста заболевание СПИДом. Однако страшная болезнь никак не повлияла на отношения Роба с Трейси, и пара продолжала кататься в шоу некоторое время.

«Когда я узнала о его диагнозе, то не понимала, как с этим справиться. Мы с Робом были очень близки, поэтому я догадывалась, что он чувствует, раз я настолько боюсь», — говорила Уилсон.

В те времена от СПИДа еще не лечили, потому Маккол доживал свои последние годы. Его самочувствие быстро ухудшалось, и 15 ноября 1991 года он перестал дышать. Спустя некоторое время Трейси Уилсон прекратила занятия фигурным катанием.

Она полностью ушла в семью и посвящала много времени детям. Спустя год после смерти Маккола Уилсон, даже будучи беременной, приняла участие в мемориальном шоу в честь своего бывшего партнера и откатала сольную программу под песню Майкла Болтона «A Dream Is A Wish Your Heart Makes».

В память о Макколе Трейси приняла решение заняться социальной активностью и поучаствовала в нескольких акциях, посвященных борьбе со СПИДом. Также канадская фигуристка занималась сбором средств для медицинских и научных исследований в области ВИЧ-инфекций.

Знакомство Трейси Уилсон с Брайаном Орсером получилось неслучайным. Ее партнер Роб Маккол поддерживал дружеские отношения с ним и в последние годы ставил ему программы. Напомним, до 2007 года Орсер, завершивший карьеру в 1988 году, часто выступал в ледовых шоу, однако попутно уже начинал свою тренерскую деятельность, в то время как Уилсон занималась с детьми в школе фигурного катания, где учила юных спортсменов правильно ставить ногу на коньках и скользить.

В 2005 году Трейси и Брайану поступило предложение от знаменитого «Клуба по крикету и керлингу» в Торонто начать развитие фигурного катание в стране, которое к тому моменту находилось в упадке. Уилсон и Орсер ответили согласием.

В итоге школа канадских специалистов стала одной из самых известных во всем мире, а Орсер по сей день считается наиболее успешным тренером, с которым в данный момент, пожалуй, может конкурировать только Этери Тутберидзе. Трейси Уилсон же является его главным ассистентом. Через ее «руки» прошел многократный чемпион мира и Европы Хавьер Фернандес , а также корейская звезда Ким Ю На. Сейчас вместе с канадским тренером и хореографом занимается, например, и двукратный олимпийский чемпион и икона японского фигурного катания Юдзуру Ханю.

Летом 2018 года под опеку Трейси Уилсон попала и двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева.

Российская фигуристка, 11 лет сотрудничавшая с Тутберидзе, после Олимпиады в Пхенчхане, где она завоевала две серебряные награды, решила сменить обстановку и уехала в Торонто. Впоследствии Уилсон рассказала о тонкостях работы с Медведевой, подчеркнув, что в первое время имела психологические трудности во время занятий с россиянкой, которая, по ее словам, переживает переходный возраст.

«Я всегда испытывала огромное уважение к Евгении из-за ее способности оставаться стабильной и надежной фигуристкой. Однако, когда мы познакомились поближе, я узнала, что она еще обладает безумно твердым характером.

И второе, что я открыла в Евгении, — это ее невероятная любовь к фигурному катанию. Конечно, ею движет желание вершить великие дела и стремиться к идеалу, но, помимо всего этого, она действительно любит кататься. Евгения очень напряженно работает, но ты видишь в этом тихую радость», — говорила Уилсон в интервью «Газете.Ru».