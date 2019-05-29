Медведева показала новый имидж

Фигуристка Евгения Медведева опубликовала в сториз своего Instagram видео , на котором она запечатлена с новым цветом волос. Темные волосы спортсменки приобрели красноватый оттенок.

Подписчики Медведевой обратили внимание, что она пока не публиковала фото с новым цветом волос.

«Жень, я не пойму, ты покрасила волосы или просто в сторис свет так падает? Такая красивая, my queen», — написала в комментариях к последней фотографии @krettykiss (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Жень, почему на фотке ты шатенка, а в истории бордо?» — поинтересовалась @ulybcka.

«Цвет офигенный», — похвалила @ e.lena0207.

«Волосы смотрятся круто, но надеюсь, это тоник)» — добавила @inna.onegin.

Некоторые пользователи отметили, что и естественный цвет волос у фигуристки очень красивый.