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Медведева показала новый имидж 

Рамблер + ещё 3 51 минуту назад
Фото: Instagram
Фигуристка Евгения Медведева опубликовала в сториз своего Instagram видео, на котором она запечатлена с новым цветом волос. Темные волосы спортсменки приобрели красноватый оттенок.
Подписчики Медведевой обратили внимание, что она пока не публиковала фото с новым цветом волос.
«Жень, я не пойму, ты покрасила волосы или просто в сторис свет так падает? Такая красивая, my queen», — написала в комментариях к последней фотографии @krettykiss (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Жень, почему на фотке ты шатенка, а в истории бордо?» — поинтересовалась @ulybcka.
«Цвет офигенный», — похвалила @ e.lena0207.
«Волосы смотрятся круто, но надеюсь, это тоник)» — добавила @inna.onegin.
Некоторые пользователи отметили, что и естественный цвет волос у фигуристки очень красивый.
До этого внешность Медведевой привлекла повышенное внимание пользователей, когда она опубликовала фото в новом костюме для выступлений. Розовый костюм состоит из шубы, латексных «сапожек», юбки и топа. Некоторые подписчика сочли наряд «пошлым» и заявили, что он не подходит «скромной» Медведевой.
Комментарии
Фигурное катание , Евгения Медведева
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