Рудковская пожаловалась на слежку

Утром Рудковская опубликовала снимок, на котором в зеленом халате сидит в кресле в своем саду, а рядом в красном пиджаке стоит ее шестилетний сын Александр.

«Дорогие и уважаемые товарищи журналисты, не надо больше запускать дроны над местом, где мы живем», — призвала она в подписи к фото.

Продюсер назвала это «уже совсем неприличным» вторжением в личное пространство ее семьи и воззвала к здравому смыслу работников СМИ.

«В следующий раз все дроны будут сбиты. В нашей семье все неплохо стреляют!» — добавила она.

Кроме того, Рудковская пообещала «развенчать мифы» в своих сторис, чтобы потом не читать «всякую чушь» о том, как живет ее семья. Там продюсер разместила около 15 видео, на которых проводит экскурсию по своим владениям.

На роликах среди прочего она показала свои рододендроны, так и не выговорив название растения правильно, свои гортензии, свой плющ, свою елку, свою лаванду, свой первый пион, свой белый двухэтажный дом с башней и «шахматный городок» с фигурами высотой со своего сына.