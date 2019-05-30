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Рудковская пожаловалась на слежку 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Instagram
Журналисты при помощи дронов следят за семьей продюсера Яны Рудковской. Об этом она сама заявила в своем инстаграме.
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Доброе утро) Дорогие и уважаемые товарищи журналисты) Не надо больше запускать дроны над местом где мы живём, и уж тем более вторгаться в наше личное пространство, так как это уже совсем неприлично с Вашей стороны!Не вызывает, поверьте, большой радости смотреть на наши владения с высоты птичьего полёта и читать всякую чушь в СМИ о том как мы живём) Все любят подглядывать через замочную скважину, но всему есть предел и здравый смысл) Развенчиваю мифы сегодня и завтра в сторис) Смотрите и пишите хотя бы то, что есть на самом деле!) Следующий раз все дроны будут сбиты) В нашей семье все неплохо стреляют!) Ну и собственно для Вас специально позитивное фото из нашего сада, с уважением 🌸🖐🏻💚

Публикация от  Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

Утром Рудковская опубликовала снимок, на котором в зеленом халате сидит в кресле в своем саду, а рядом в красном пиджаке стоит ее шестилетний сын Александр.
«Дорогие и уважаемые товарищи журналисты, не надо больше запускать дроны над местом, где мы живем», — призвала она в подписи к фото.
Продюсер назвала это «уже совсем неприличным» вторжением в личное пространство ее семьи и воззвала к здравому смыслу работников СМИ.
«В следующий раз все дроны будут сбиты. В нашей семье все неплохо стреляют!» — добавила она.
Кроме того, Рудковская пообещала «развенчать мифы» в своих сторис, чтобы потом не читать «всякую чушь» о том, как живет ее семья. Там продюсер разместила около 15 видео, на которых проводит экскурсию по своим владениям.
На роликах среди прочего она показала свои рододендроны, так и не выговорив название растения правильно, свои гортензии, свой плющ, свою елку, свою лаванду, свой первый пион, свой белый двухэтажный дом с башней и «шахматный городок» с фигурами высотой со своего сына.
Комментарии
Фигурное катание , Яна Рудковская
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