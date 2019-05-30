Хореограф фигуристки Загитовой прокомментировал её программы

Постановщик программ группы российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз выразил своё мнение о программах российской спортсменки Алины Загитовой.

Что касается Алины и её двух программ, то здесь мы исходили из того, что эти хиты она способна выкатать лучше всех других, кто до этого катался под «Призрак Оперы» и «Кармен», — цитирует Глейхенгауза «Московский фигурист».

16-летняя Загитова является единственной в мире олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы.