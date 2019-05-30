Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хореограф фигуристки Загитовой прокомментировал её программы 

News.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Постановщик программ группы российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз выразил своё мнение о программах российской спортсменки Алины Загитовой.
Что касается Алины и её двух программ, то здесь мы исходили из того, что эти хиты она способна выкатать лучше всех других, кто до этого катался под «Призрак Оперы» и «Кармен», — цитирует Глейхенгауза «Московский фигурист».
16-летняя Загитова является единственной в мире олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы.
Ранее News.ru писал, что двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева назвала любимых фигуристов.
News.ru: последние новости
Фигуристки Медведева и Туктамышева станцевали вместе перед шоу Исинбаева назвала своих любимых фигуристов Алина Загитова назвала «Королей» фигурного катания
Фигурное катание , Елена Исинбаева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вот это поворот: кому агент Роналду продаст Дзюбу
Российские волейболистки вновь проиграли в Лиге наций2
«Если не принимать, я умру»: Слуцкая о страшном диагнозе12
Жена Овечкина пожаловалась на выдуманное интервью1
Суарес, Кавани и Годин — в заявке сборной Уругвая
Видео
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
03:17
Финны сломали Кубок ЧМ по хоккею
Хоккей
00:36
Ефимовой предложили выйти замуж после фото топлес
Летние виды спорта
00:25
«Тьфу на вас»: ненавистницу России погнали из спорта
Биатлон Статьи
03:17
Буре объяснил провал сборной России
Хоккей
04:43
Сборная Финляндии по хоккею ответила за поломку кубка
Хоккей
03:15
«Хрень пропустили»: как Россия оправдалась за позор и унижение
Хоккей Статьи
00:43
Финляндия нашла слабое место у российских хоккеистов
Хоккей
05:51
Без Олимпиады и перспектив: печальная судьба Артура Гачинского
Фигурное катание Статьи
01:00
Жене Овечкина напомнили о жизни в США
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение