Постановщик программ группы российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз выразил своё мнение о программах российской спортсменки Алины Загитовой.
Что касается Алины и её двух программ, то здесь мы исходили из того, что эти хиты она способна выкатать лучше всех других, кто до этого катался под «Призрак Оперы» и «Кармен», — цитирует Глейхенгауза «Московский фигурист».
16-летняя Загитова является единственной в мире олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы.
Ранее News.ru писал, что двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева назвала любимых фигуристов.