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«Если не принимать, я умру»: фигуристка Слуцкая рассказала о борьбе с серьезной болезнью 

Рамблер 56 минут назад
Фото: ТАСС
Семикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира, призер Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая в интервью изданию Sports.ru рассказала, что с 2003 года живет со страшным аутоимунным заболеванием.
«У меня аутоиммунное заболевание, когда иммунитет вырабатывает неправильные клетки, которые вырастают в заболевание. Чтобы контролировать его, мне нужно принимать таблетки. Если не принимать, я умру. Не в момент, но со временем. Если не лечиться, то это заболевание заканчивается летальным исходом», — призналась Слуцкая.
По словам фигуристки, воспаление сосудов (васкулит) у нее диагностировали в 2003 году. Тогда болезнь была редкой, и врачи длительное время не могли определить проблему.
С тех пор Слуцкой приходится ежедневно пить гормональные препараты. В то время Слуцкая была действующей фигуристкой, и, по ее словам, было очень страшно, как организм отреагирует на гормоны.
«Было очень страшно. Непонятно будущее. Как я буду выглядеть после гормональных препаратов. Я не знала, как отреагирует организм. Когда я пришла в больницу, половину ноги не чувствовала. У меня был нерв зажат. Кроме этого кровоподтеки по всему телу. Везде синяки, выступали непонятные шишки. Много всего было», — вспоминает Слуцкая.
По ее словам, врачи удивлялись, что она со своим диагнозом хочет вернуться к тренировкам, однако пошли ей навстречу и разрешили выйти на лед под жестким контролем специалистов.
Ирина также рассказала, что на фоне васкулита у нее развилась астма, которую было сложно контролировать даже гормональными препаратами.
Ирина Слуцкая завершила карьеру в 2006 году. После спорта была ведущей на Первом канале, в настоящее время является депутатом Мособлдумы от партии «Единая Россия».
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Фигурное катание , Ирина Слуцкая , Единая Россия , Sports.ru
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