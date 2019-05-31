Фигуристка Цурская объявила о завершении спортивной карьеры в 17 лет

Чемпионка юношеских Олимпийских игр 2016 года фигуристка Полина Цурская завершила карьеру в возрасте 17 лет. Об этом спортсменка сообщила в своем аккаунте в Instagram.

"Все имеет свойство заканчиваться, вот и моя жизнь в фигурном катании подошла к концу, в жизни перед нами часто встает сложный выбор, я его сделала в сторону учебы, — написала Цурская. — Прежде всего хочется поблагодарить каждого, кто был рядом со мной на протяжении этого недолгого, но очень важного для меня периода в жизни". Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Polina_Tsurskaya (@polina_tsurskaya) 30 Май 2019 в 10:58 PDT

Помимо золота юношеских Олимпийских игр, в активе Цурской победа в финале юношеской серии Гран-при в сезоне-2015/16. Всего на счету 17-летней спортсменки четыре победы на этапах юношеского Гран-при. На взрослом уровне наилучшим достижением Цурской является бронзовая медаль на этапе Гран-при в Японии в сезоне-2017/18, также на ее счету три победы в финалах Кубка России и золото первенства России среди юниоров (2015/16). На чемпионате России 2019 года она заняла 14-е место.