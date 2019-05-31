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Фигуристка Цурская объявила о завершении спортивной карьеры в 17 лет 

ТАСС + ещё 15 4 часа назад
Фото: ТАСС
Чемпионка юношеских Олимпийских игр 2016 года фигуристка Полина Цурская завершила карьеру в возрасте 17 лет. Об этом спортсменка сообщила в своем аккаунте в Instagram.
"Все имеет свойство заканчиваться, вот и моя жизнь в фигурном катании подошла к концу, в жизни перед нами часто встает сложный выбор, я его сделала в сторону учебы, — написала Цурская. — Прежде всего хочется поблагодарить каждого, кто был рядом со мной на протяжении этого недолгого, но очень важного для меня периода в жизни".
Помимо золота юношеских Олимпийских игр, в активе Цурской победа в финале юношеской серии Гран-при в сезоне-2015/16. Всего на счету 17-летней спортсменки четыре победы на этапах юношеского Гран-при. На взрослом уровне наилучшим достижением Цурской является бронзовая медаль на этапе Гран-при в Японии в сезоне-2017/18, также на ее счету три победы в финалах Кубка России и золото первенства России среди юниоров (2015/16). На чемпионате России 2019 года она заняла 14-е место.
В сезоне-2018/19 она входила в состав сборной России. В рейтинге Международного союза конькобежцев Цурская занимает 42-е место. С 2013 году фигуристка тренировалась в группе Этери Тутберидзе, в мае 2018 года перешла к тренеру Елене Буяновой.
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Фигурное катание , Полина Цурская , Елена Буянова
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