«Я из гроба встала»: что произошло со Слуцкой

Прославленная фигуристка Ирина Слуцкая в 2000-х блистала на катках всего мира и была одной из самых узнаваемых спортсменок России. Уже спустя много лет после завершения карьеры бывшая атлетка начистоту рассказала о себе, своих проблемах и несчастьях, с которыми ей пришлось столкнуться на жизненном пути.

Многократная чемпионка Европы и мира Ирина Слуцкая не любит говорить о своих проблемах. Как и большинство спортсменок, женщина предпочитает не выносить на люди собственные переживания. От того и ценнее искренние признания фигуристки относительно нескольких неприятных, порой даже ужасающих эпизодов ее жизни.

Один из последних инцидентов датирован зимой этого года.

После чемпионата Европы — 2019 Ирина Слуцкая сказала, что Алине Загитовой (ставшей на турнире в Минске второй) прощают ошибки, за что мгновенно навлекла на себя шквал критики со стороны фанатов Олимпийской чемпионки Пхенчхана.

«Я нормально все восприняли и заснули, когда на меня обрушился тот поток негатива. Сходила в душ, выключила свет, поцеловала детей и пошла спать. Скажите, а что меня должно было затронуть? Я человек со стажем в фигурном катании больше 30 лет и как никто другой имею право обсудить и рассказать то, что вижу. И имею право комментировать. Если бы тогда начала реагировать на всех людей, которые вдруг посчитали себя защитниками или оппонентами, и начинали влезать в чужую жизнь, не понимая даже слов, которые они пишут, то сошла бы с ума.

Много сообщений тогда пришлось убирать. И я не одна удаляла. Были люди, которые помогали убирать негатив. Но я не повернута на таких вещах, что не дай бог — минус один подписчик.

Самое жуткое сообщение в мой адрес? Как и бедному Максиму Транькову — умрите, все такое подобное. Ребят, бог решит, когда и кому с этого света уходить. Точно не вам. Как люди только не боятся такое писать. Пускай не боятся — бумеранг есть.

Если вы считаете, что так правильно — ради бога. Но, наверное, вы должны подумать, что у вас тоже есть продолжение рода», — цитирует Слуцкую Sports.ru.

Также экс-спортсменка назвала нормальными противостояния фигуристок, которые добавляют искры соперничеству как на катке, так и вне его.

«Да, тогда все началось из-за того, что шло сильное противостояние — Женя Медведева против Алины. Но, послушайте, это нормальное противостояние. Было Слуцкая — Бутырская, Сотникова — Липницкая, Медведева — Загитова, Плющенко — Ягудин. Просто в мое время не было инстаграмов, и мы это не ощущали. Но было точно так же. Не могут одновременно выигрывать обе», — уверена Ирина.

Были в жизни Слуцкой и проблемы с допингом, которые настигли ее еще фигуристкой.

«В моей жизни хватало ситуаций, о которых я никогда никому не рассказывала. Мне подмешивали допинг — хотели таким образом убрать из сборной. В 1999-м я не отобралась на главные старты и фактически пропустила сезон, а после выигранного чемпионата России мне позвонил наш доктор Виктор Иванович Аниканов: «Ира, вспомни, пожалуйста, ты точно ничего не принимала?»

Он прекрасно знал, что я очень «правильная»: прежде, чем съесть какую-то таблетку, сто раз позвоню, переспрошу. Иголок боюсь до жути — от одного вида в обморок падаю. Поэтому проба показалась доктору очень странной — там обнаружили препарат, который вводится внутривенно.

Я немедленно пересдала все анализы — они оказались чистыми», — приводил «Р-Спорт» слова Слуцкой.

Не могла не вспомнить известная спортсменка и о резонансном деле в 1999 году, когда у фигуристки Марии Бутырской сожгли машину.

«Меня тогда к следователю вызывали. Я сидела в кабинете с каким-то большим дядей, который мало того, что объяснял, что все это сделала я, так еще и рассказывал, что завтра я в тюрьму сяду за свое деяние. Я была в таком стрессе, в таком шоке, что не передать», — ужасалась Ирина.

Наибольшим же потрясением для Слуцкой стала Олимпиада 2002 года, когда россиянка стала лишь серебряным призером соревнований, что вызвало немало споров.

«После Солт-Лейка я называла судей уродами и говорила, что второе место украли. До сих пор так считаю и не скрываю этого. Я была лучше, чем чемпионка Сара Хьюз, не срывала каскад. На тот момент он у меня и не стоял в программе. У меня стояло 3-2. И не забудьте, что по технической составляющей я обыграла Сару Хьюз. Меня убрали по второй оценке. Если бы моя программа была менее артистична, через две недели на чемпионате мира я не могла бы получить за нее 6,0. Но получила однако ж.

В Солт-Лейке поставили меньше, потому что я не могла там выиграть. Потому что весь наш бизнес был в США на тот момент. А Америка — патриотичная страна. И ей нужна была громкая победа», — уверена Ирина.

Однако, несомненно, самая страшная беда прославленной фигуристки пришлась далеко не на ее спортивные перспективы. Смертельная болезнь, ради борьбы с которой Слуцкая постоянно принимает гормональные препараты, не сломили женщину, а, наоборот, закалили ее.

«У меня сложнейшее заболевание — васкулит, после которого спасибо, что выжила, потому что иногда эти заболевания заканчиваются летальным исходом. Те препараты, которые я принимала, — с ними тяжело держать себя. Это был героизм. Не скрываю этого. И я собой в первую очередь горжусь. Горжусь, что смогла преодолеть невзгоды.

Сейчас про кого-то говорят: «Ну чего, какое поражение — у нее же медаль». У нас второе место считалось не то что поражением… Ты был отстоем. Но если посмотреть по карьере, то ниже второго места я не опускалась. Первое-второе, первое-второе-третье. Только чемпионат мира — девятое место. Но я из гроба встала, извините за подробность. Оттуда люди не встают. Там люди лежат», — признается Ирина, не скрывая и подробностей того кошмара, который тогда обрушился на нее.

«Каждый день сдавала кровь на протяжении полугода, потому что изменения в анализах грозили летальным исходом. Зачем мне кому-то это рассказывать? Люди, которые болели, знают. Которых лечат — знают. До сих пор поражаются, как я это сделала. А рассказывать дяде Васе в инстаграме, который мне еще чего-то пишет, — зачем?

У меня аутоиммунное заболевание, когда иммунитет вырабатывает неправильные клетки, которые вырастают в заболевание. Чтобы контролировать его, мне нужно принимать таблетки. Если не принимать, я умру. Не в момент, но со временем.

Если не лечиться, то это заболевание заканчивается летальным исходом», — потрясает поклонников Слуцкая.

Хочется верить, что лекарства вкупе с оптимистичным настроем улыбчивой Ирины сыграют свою роль. И контроль над болезнью не ослабнет.