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Медведева и Вейр дуэтом исполнили хит Леди Гаги 

SPORT24.ru + ещё 8 7 часов назад
Фото: @jmedvedevaj
Российская фигуристка Евгения Медведева и американец Джонни Вейр дуэтом исполнили популярную песню Леди Гаги «Shallow» из фильма «Звезда родилась».
Выступление «дуэта» состоялось на ледовом шоу в Японии во время проката россиянки Елизаветы Туктамышевой. Видео совместного пения Медведева опубликовала в инстаграме.
«Как назовем дуэт?» — таким комментарием Медведева сопроводила пост.
На шоу в Японии также выступают и другие звезды фигурного катания — Алина Загитова, Юдзуру Ханю, Евгений Плющенко и другие.
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Фигурное катание , Евгения Медведева , Джонни Вейр , Елизавета Туктамышева , Алина Загитова , Евгений Плющенко , Стефани Джерманотта
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