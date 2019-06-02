Медведева и Вейр дуэтом исполнили хит Леди Гаги 

Российская фигуристка Евгения Медведева и американец Джонни Вейр дуэтом исполнили популярную песню Леди Гаги «Shallow» из фильма «Звезда родилась».
Выступление «дуэта» состоялось на ледовом шоу в Японии во время проката россиянки Елизаветы Туктамышевой. Видео совместного пения Медведева опубликовала в инстаграме.
«Как назовем дуэт?» — таким комментарием Медведева сопроводила пост.
На шоу в Японии также выступают и другие звезды фигурного катания — Алина Загитова, Юдзуру Ханю, Евгений Плющенко и другие.