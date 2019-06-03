Ягудин: если застряну в лифте с Плющенко — позову Джигурду

В интервью "СтарХиту" фугуристу предложили представить, чтобы он сделал, если бы встретился с этими известными людьми.

"Если встречу в своей ванной Джигурду, то позвоню Анисиной — пусть забирает свое сокровище. Чистое, душистое, без посторонних запахов", — пошутил Ягудин.

Он также представил, как бы поступил, если бы застрял в лифте с Плющенко.

"Если застряну в лифте с Евгением, то позову к нам в компанию Джигурду, который до этого был у меня в ванной", — сказал спортсмен.

Джигурда и Анисина развелись в 2016 году.

Ранее Ягудин заявил, что его бьет жена.