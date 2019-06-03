Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о том, как бы отреагировал на гипотетическую ситуацию с известным российским фигуристом Евгением Плющенко и актером Никитой Джигурдой, экс-супругом фигуристки Марины Анисиной, передает "Советский спорт".
В интервью "СтарХиту" фугуристу предложили представить, чтобы он сделал, если бы встретился с этими известными людьми.
"Если встречу в своей ванной Джигурду, то позвоню Анисиной — пусть забирает свое сокровище. Чистое, душистое, без посторонних запахов", — пошутил Ягудин.
Он также представил, как бы поступил, если бы застрял в лифте с Плющенко.
"Если застряну в лифте с Евгением, то позову к нам в компанию Джигурду, который до этого был у меня в ванной", — сказал спортсмен.
Джигурда и Анисина развелись в 2016 году.
Ранее Ягудин заявил, что его бьет жена.