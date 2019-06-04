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Самодурова: сначала даже боялась подходить к Туктамышевой 

Газета.Ru + ещё 20 14 часов назад
Фото: Газета.Ru
Чемпионка Европы по фигурному катанию Софья Самодурова рассказала о своей дружбе с другой звездой отечественного спорта Елизаветой Туктамышевой. Обе фигуристки тренируются у одного тренера — Алексея Мишина.
Слова девушки приводит «БИЗНЕС Online».
"У нас очень дружная группа. Мы все друг друга поддерживаем и чувствуем эту поддержку. Она очень помогает.
Сначала я даже боялась к ней подходить. Но у нас две категории спортсменов — юниорки и спортсменки высшего спортивного мастерства. Раньше я каталась с маленькими. Сейчас мы с Лизой в группе ВСМ, поэтому никакого разделения льда между нами нет", — сказала Самодурова.
Ранее сообщалось, что Медведева собирается усложнить свои программы.
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Фигурное катание , Алексей Мишин , Елизавета Туктамышева , БИЗНЕС Online
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