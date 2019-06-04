Самодурова: сначала даже боялась подходить к Туктамышевой

Чемпионка Европы по фигурному катанию Софья Самодурова рассказала о своей дружбе с другой звездой отечественного спорта Елизаветой Туктамышевой . Обе фигуристки тренируются у одного тренера — Алексея Мишина

Слова девушки приводит «БИЗНЕС Online».

"У нас очень дружная группа. Мы все друг друга поддерживаем и чувствуем эту поддержку. Она очень помогает.

Сначала я даже боялась к ней подходить. Но у нас две категории спортсменов — юниорки и спортсменки высшего спортивного мастерства. Раньше я каталась с маленькими. Сейчас мы с Лизой в группе ВСМ, поэтому никакого разделения льда между нами нет", — сказала Самодурова.

Ранее сообщалось, что Медведева собирается усложнить свои программы.