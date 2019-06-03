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Медведева рассказала о желании «прыгнуть четверной» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала об усложнении программ.
Она сообщила, что «последние два-три сезона» у нее была «идея прыгнуть четверной», пишет Sports.ru.
Медведева рассказала, что «пару раз пробовала, но, в конце концов, были другие идеи», которые следовало реализовать.
Она отметила, что «предыдущие травмы были очень тяжелыми», однако теперь «восстановление идет быстрее, чем ожидалось». Медведева «тренировалась в обычном режиме».
Фигуристка сообщила, что смогла «восстановить все прыжки, даже каскады с риттбергером».
Она признала, что стабильность, возможно, «не такая, как в сезоне, но для межсезонья состояние хорошее».
Напомним, четверные прыжки выполняют несколько фигуристок, с которыми работает российский тренер Этери Тутберидзе, прежде тренировавшая и Медведеву.
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Фигурное катание , Евгения Медведева , Sports.ru
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