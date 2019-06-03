Медведева рассказала о желании «прыгнуть четверной»

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала об усложнении программ.

Она сообщила, что «последние два-три сезона» у нее была «идея прыгнуть четверной», пишет Sports.ru.

Медведева рассказала, что «пару раз пробовала, но, в конце концов, были другие идеи», которые следовало реализовать.

Она отметила, что «предыдущие травмы были очень тяжелыми», однако теперь «восстановление идет быстрее, чем ожидалось». Медведева «тренировалась в обычном режиме».

Фигуристка сообщила, что смогла «восстановить все прыжки, даже каскады с риттбергером».

Она признала, что стабильность, возможно, «не такая, как в сезоне, но для межсезонья состояние хорошее».

Напомним, четверные прыжки выполняют несколько фигуристок, с которыми работает российский тренер Этери Тутберидзе, прежде тренировавшая и Медведеву.