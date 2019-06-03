Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин дал интервью, в котором признался, что его опасения по поводу будущего связаны с дочерьми — 9-летней Елизаветой и 3-летней Мишель.
«В будущем не хочу, чтобы дочки вышли замуж за женщин. Лет через 20 в нашем обществе такое запросто может начать происходить. Но надеюсь, мою семью подобное не коснется», — сказал 39-летний фигурист, слова которого приводит «СтарХит».
Ягудин также рассказал, какие профессии он пожелал бы своим дочкам:
«Мечтаю, чтобы Лиза и Мишель стали адвокатами либо пластическими хирургами. И то и другое в быту пригодится».
Ягудин женат на 37-летней фигуристке Татьяне Тотьмяниной, которая является олимпийской чемпионкой 2006 года в парном катании.