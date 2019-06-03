Вторая после Родниной: что помешало Черкасовой покорить Олимп

Фигуристка Марина Черкасова стала известной в СССР благодаря своим выступлениям в паре с Сергеем Шахраем , вместе с которым они стали серебряными призерами Олимпийский игр — 1980, а также не раз поднимались на пьедесталы различных первенств. «Газета.Ru» вспоминает историю именитой спортсменки.

Марина Черкасова, советская фигуристка, родилась 17 ноября 1964 года. В паре с Сергеем Шахраем она стала обладателем серебряных наград на Олимпийских играх в 1980 году в Лэйк-Плэсиде.

Карьеру парницы Черкасова начала в 11 лет, а до этого тренировалась как одиночница. Фигуристка сразу стала кататься в паре с Шахраем под руководством именитого советского тренера Станислава Жука.

Дуэт почти сразу стал успешным, что могло объясниться разницей в росте Марины и Сергея. Юная фигуристка была ниже полутора метра, в то время как ее партнер вырос до 173 сантиметров.

Жук с самого начала поставил паре сенсационно сложную программу, которую фигуристы показали в сезоне-1976/77. С этим номером они стали третьими на чемпионате СССР, выиграв бронзу европейского первенства.

До пьедестала чемпионата мира не хватило только одного шага — они оказались четвертыми, но для советской пары это был успех.

Сама Марина Черкасова в одном из интервью призналась, что до сих пор не может объяснить для себя феномен их пары с Шахраем.

«Точно не могу сказать, почему наша пара была так любима людьми, могу лишь предположить, что Станислав Жук захотел сделать некую копию пары Ирина Роднина — Александр Зайцев.

Ирина ведь тоже была маленькая и выступала с высоким партнёром. Так получилось и у нас с Сергеем. Я — маленькая, он — высокий, сильный. Думаю, причина в этом…» — приводит слова спортсменки Life.

26 января 1977 года пара стала первооткрывателем в фигурном катании. Впервые в истории спорта Черкасова и Шахрай исполняют элемент в четыре оборота — четверную подкрутку. И произошло это на 11 лет раньше, чем в одиночном фигурном катании.

В 1978 году пара также впервые в истории выполняет подкрутку с тройным акселем, а также предпринимают попытку выполнить тройной тулуп. Они пробуют тодес с многократными сменами позиций партнерши, спуска партнерши с поддержки через сальто (переворотом), спуска с поддержки через двойной твист, необычные вращения и заходы на элементы.

При этом у фигуристов оставалось время и для развлечений, они не все время посвящали тренировкам. Одни из самых теплых воспоминаний как у Марины, так и у Сергея остались от сборов в Бетте под Геленджиком.

«Я любила рыбалку с Жуком, подводную охоту! Помню, как мы ныряли и пытались загонять Станиславу Алексеевичу рыбу. Сережа тогда уже сам ловил, у него и ружье подводное было — все-таки он постарше. Нам же оружие не доверяли, давали ласты, трубки и вперед — нырять. Помню, как мы ели уху, болтали о том, о сем. Отличное время было», — вспоминала фигуристка.

В 1978-1979 годах Черкасова и Шахрай стали чемпионами СССР, в 1979 они выиграли золото чемпионата Европы. В 1980 году им покорилось главное первенство планеты.

Не остались они и без наград на Олимпийских играх — пара стала второй, уступив еще одной советской паре — именитым Ирине Родниной и Александру Зайцеву.

«Станислав Алексеевич сказал, что это успех! Для себя мы выступили отлично. Потому что Ирина Роднина — это Ирина Роднина, а мы — это мы. Я считаю, что наша пара ни в коем случае на тех Играх не проиграла, но первой должна была быть Роднина, потому что Ирина — наш эталон. Больше бы таких сейчас…» — рассказала Марина.

Однако успех, который был завязан на физиологии (росте маленькой Марины), долго не продержался. В начале восьмидесятых годов Черкасова стала стремительно расти, что мешало ее партнеру успешно выполнять поддержки.

В 1981 году пара стала лишь третьей на чемпионате СССР и вновь осталась без наград на мировом мундиале. После таких неудач пара распалась.

Стоит отметить, что отношения с их тренером, Жуком, у Марины складывались лучше, чем у других его учеников. Юная фигуристка не испытывала трепета перед тренером, который славился тяжелым характером.

«Мне было абсолютно не страшно переходить в его группу, потому что я знала его очень давно, с детства. Помню, как прибегала к нему перед тренировкой и спрашивала: «Стасик, а можно мне у вас покататься?» Маленькая была, глупенькая. В общем, я кружок пробегала, он меня хвалил, говорил привычное «молодец», и я убегала на маленький каток заниматься своими делами», — вспоминала Черкасова.

В историю также вошло еще одно выступление Марины и Сергея. Вместе с другой парой Марины Пестовой и Станислава Леоновича фигуристы исполнили показательный номер. На льду они двигались синхронно, исполняя различные элементы под музыку.

После того, как пара распалась, Марина стала выступать в балете на льду с 1982 года. Затем она два сезона принимала участие в балете на Украине.

Затем фигуристка вернулась в столицу России и стала преподавать в средней школе аэробику. Через некоторое время Черкасова уехала на гастроли с цирком в Италию и осталась в Европе. Однако в 2000-м году фигуристка вернулась в Москву, чтобы отпраздновать Новый год, и осталась в России.

В настоящее время Черкасова работает в Москве в СДЮСШОР, она тренирует детей.