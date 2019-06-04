Пение Медведевой, футбол Туктамышевой и Загитовой и вояж Трусовой: чем занимаются российские фигуристы в межсезонье

Итоги сезона Медведевой и дуэт с Вейром

Чуть больше года назад двукратная призёрка Олимпийских игр в Пхёнчхане Евгения Медведева прекратила сотрудничество с российской наставницей Этери Тутберидзе и присоединилась к группе канадца Брайана Орсера. Подводя итоги прошедшего сезона, фигуристка призналась, что под руководством специалиста она научилась не обращать внимания на внешние раздражители, что в значительной степени придало ей уверенность на льду.

«Теперь у меня появилось больше свободы и возможностей самостоятельно принимать решения. В самом начале это было трудно, но теперь я накопила опыт и увидела потенциал для дальнейшего прогресса. Брайан считает, что нужно избегать давления извне. Для этого необходимо сконцентрироваться и упорно тренироваться, после чего я смогу выступать без страха. И сейчас у меня это получается», — цитирует фигуристку Sport24.

Кроме того, она рассказала, что в ближайшем будущем не намерена усложнять программу за счёт четверных прыжков.

«В течение предыдущих двух-трёх сезонов я хотела начать прыгать четверные, пробовала несколько раз, но дальше не продвинулась, потому что потом появились другие идеи», — добавила россиянка.

Футбольные финты Туктамышевой и новый титул Загитовой

Помимо Медведевой, в ледовом шоу в Японии участвуют ещё два лидера российского женского фигурного катания — Алина Загитова и Елизавета Туктамышева. Спортсменки также решили наглядно продемонстрировать, что их талант распространяется далеко за пределы катка. В перерыве одного из выступлений в качестве разминки обе сыграли в футбол.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexey Rogonov (@rogonov_alex) 2 Июн 2019 в 7:44 PDT Сначала действующая чемпионка мира набивала мяч об стену в подтрибунном помещении. Однако простыми ударами всё не ограничилось. Загитова показала умелое владение снарядом и выполнила несколько обманных движений.

Не отстала от подруги по сборной и Туктамышева. На видео, опубликованном в социальных сетях, она перекидывается мячом с бывшим российским фигуристом Константином Гавриным и даже несколько раз его обводит.

«Я тебя сейчас разведу, как маленькую девчонку», — сказала чемпионка мира 2015 года.

Свидетелем импровизированного матча стал двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко , высоко оценивший футбольные способности Туктамышевой.

Подобные мероприятия объединяют на одном катке не только мировых звёзд фигурного катания, но и представителей разных поколений, которые бы не встретились в рамках официальных соревнований. Так, Плющенко на своей странице в Instagram опубликовал совместную фотографию с Загитовой.

«С королевой льда Алиной», — подписал пост экс-спортсмен.

Новые цели Самарина и путешествия Трусовой

Межсезонье — пора не только подводить итоги прошедших соревнований, но и ставить перед собой новые цели. Так, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года Александр Самарин рассказал о своём настрое на предстоящий сезон. Он отметил, что в будущих стартах ему поможет опыт, полученный на мировых первенствах.

«Моя цель — показывать то, что мы делаем на тренировках. Начать нужно с этого. Конечно, поднимать вторую оценку. Научиться получать удовольствие от выступлений. Научиться в хорошем смысле слова раскрепощаться на льду. Со спокойной головой выходить и кататься на стартах. Тогда всё будет так, как мы хотим», — приводит слова спортсмена официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Кроме того, он добавил, что планирует включить в свою новую программу четверной флип.

«Освоил его в этом сезоне. Хотелось показать прыжок на стартах. Но всё-таки мне не хватило немного времени и соревновательного опыта, чтобы исполнить его чисто. Но я приобрёл навыки, знания, чтобы в следующем году делать этот элемент стабильно», — заявил Самарин.

Полноценный отдых в фигурном катании длится всего несколько недель, затем тренировки возобновляются и начинается подготовка к новым стартам. Однако многие спортсмены стараются выжать максимум из свободного времени и получить как можно больше новых впечатлений.