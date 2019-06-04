«Шаг вперед»: Тутберидзе переманила новую звезду?

Серебряный призёр Олимпиады в Пхенчхане японец Шома Уно на своём официальном сайте заявил , что принял решение покинуть своего нынешнего наставника. Спортивные аналитики сходятся во мнении, что скорее всего спортсмен для продолжения карьеры выберет одного из известных российских тренеров.

Шома Уно с пяти лет тренировался у Михоко Хигути. Специалист кроме того, что преподавала фигуристу технику, также занималась постановкой его программ. Спортсмен заявил, что настало время «сделать шаг вперёд».

«Со своим будущим я пока не определился, но первым делом отправлюсь тренироваться в различные места за рубежом. Путешествие стартует скоро. Настала пора начать что-то новое», — отметил Уно, попутно выразив благодарность всем людям, которые занимались его подготовкой.

Спортивный журналист Джек Галлахер, который сотрудничает с японским изданием Japan Times заявил , что многие японские спортсмены задумываются о сотрудничестве в первую очередь с российскими тренерами. В частности аналитик в последней своей статье предположил, что Уно скорее всего выберет в качестве своего тренера Этери Тутберидзе или Алексея Мищина. По имеющимся у Галлахера данным, представители японского фигуриста уже связывались с Тутберидзе о возможности проведения стажировки.

«Японцу не хватает того качества, которое умело прививает всем своим подопечным Тутберидзе, — стабильности», — заявил Борисов, отметив, что на чеспионате мира в Японии он стал четвёртым.

Кроме того, по словам аналитика, Уно «устал находиться в тени (партнёров по команде) Ханю и Чена», и, судя по всему, «созрел для того, чтобы перейти из когорты талантливых спортсменов в разряд легенд».

«Тутберидзе, которая раньше не работала с одиночниками такого уровня, скорее всего, будет готова уделить Уно чуть больше времени, чем другим», — отметил эксперт.

Впрочем, пока представители российского тренера информацию о переходе Шома Уно не подтверждают.