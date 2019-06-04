Серебряный призёр Олимпиады в Пхенчхане японец Шома Уно на своём официальном сайте заявил, что принял решение покинуть своего нынешнего наставника. Спортивные аналитики сходятся во мнении, что скорее всего спортсмен для продолжения карьеры выберет одного из известных российских тренеров.
Шома Уно с пяти лет тренировался у Михоко Хигути. Специалист кроме того, что преподавала фигуристу технику, также занималась постановкой его программ. Спортсмен заявил, что настало время «сделать шаг вперёд».
«Со своим будущим я пока не определился, но первым делом отправлюсь тренироваться в различные места за рубежом. Путешествие стартует скоро. Настала пора начать что-то новое», — отметил Уно, попутно выразив благодарность всем людям, которые занимались его подготовкой.
Спортивный журналист Джек Галлахер, который сотрудничает с японским изданием Japan Times заявил, что многие японские спортсмены задумываются о сотрудничестве в первую очередь с российскими тренерами. В частности аналитик в последней своей статье предположил, что Уно скорее всего выберет в качестве своего тренера Этери Тутберидзе или Алексея Мищина. По имеющимся у Галлахера данным, представители японского фигуриста уже связывались с Тутберидзе о возможности проведения стажировки.
Спортивный обозреватель «Газеты.ру» Антон Борисов, предположил, что Уно обратил внимание на успехи российского тренера: на последнем чемпионате мира фигуристки Тутберидзе собрали целую россыпь наград. Алина Загитова завоевала золотую медаль, Элизебет Турсынбаева — серебряную, бывшая воспитанница Евгения Медведева — бронзу.
«Японцу не хватает того качества, которое умело прививает всем своим подопечным Тутберидзе, — стабильности», — заявил Борисов, отметив, что на чеспионате мира в Японии он стал четвёртым.
Кроме того, по словам аналитика, Уно «устал находиться в тени (партнёров по команде) Ханю и Чена», и, судя по всему, «созрел для того, чтобы перейти из когорты талантливых спортсменов в разряд легенд».
«Тутберидзе, которая раньше не работала с одиночниками такого уровня, скорее всего, будет готова уделить Уно чуть больше времени, чем другим», — отметил эксперт.
Впрочем, пока представители российского тренера информацию о переходе Шома Уно не подтверждают.