Медведева поделилась впечатлениями от Японии

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась впечатлениями от выступления в Японии, передает "Советский спорт".

Своим восторгом от страны и шоу девушка поделилась в инстаграме.

"Я не скрываю любви к Японии! Это сказочная страна для меня! Представьте себе: тысячи квадратных метров, на которых раскинулся музей цифрового искусства teamlab Planets TOKYO. Инсталляции его впечатляют! Можно походить по самой настоящей воде, не виртуальной. А еще понаблюдать за галлографическими карпами, за движением цветов, порисовать на водной поверхности.

Также можно полежать или посидеть на цветных лучах, а еще потрогать волшебные трехмерные водопады. Способов выражения себя множество! Даже можно запустить свою звезду во Вселенную со смартфона. Это потрясающе! Наибольшее впечатление произвело на меня трёхмерное пространство, заполненное гигантскими сферами, которые плавают в подсветке. А если кто-то дотронется до сферы — она поменяет свой цвет. Там очень весело, я провела несколько часов и совсем не пожалела! Так что приезжайте в Японию, чтобы сделать ваш отпуск незабываемым. Это как другой мир!" — написала Медведева под публикацией.

Ранее Медведева рассказала о пользе переезда в Канаду.