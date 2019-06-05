Догнать Тутберидзе? Зачем Мишин взял обидчицу Медведевой

Не успели утихнуть разговоры по поводу того, что в группу к Этери Тутберидзе просится известный японский одиночник, серебряный призер Пхенчхана-2018 Шома Уно, как другой российский тренер Алексей Мишин добавил новых поводов для обсуждения.

Профессор, как его называют любители фигурного катания, сообщил, что к нему приехала тренироваться Брэди Теннелл — лучшая американская одиночница из выступающих сейчас на взрослом уровне.

«В данный момент мы находимся в Риге, откуда летим в Женеву, а оттуда во французский город Куршевель. Нам прислали видео из нашего лагеря, где уже катается чемпионка Америки Брэди Теннелл.

Она будет тренироваться в нашей группе», — приводит слова Мишина «Спорт день за днем».

Впрочем, на самом деле еще до конца не ясно, переходит ли Теннелл к российскому тренеру насовсем и прощается со своими многолетними наставниками Дениз Майерс и Джереми Алленом или просто собирается провести какое-то время у него на сборах, чтобы почерпнуть для себя новые методы работы.

«Теннелл будет не одна — приедут и другие иностранцы. Сейчас упрощенное понимание патриотизма.

Впереди у нас две плотных недели в Куршевеле, где мы будем заниматься с нашими и иностранными спортсменами», — заявил Мишин.

Что касается приезда Теннел, то Мишин подчеркнул, что она будет заниматься под его руководством, а также под наблюдением его помощницы и хореографа Татьяны Прокофьевой . Кроме того, специалист отметил, что желание поработать вместе первой высказала Теннелл — это не было приглашением.

Выходит, что американская фигуристка сама захотела в межсезонье, когда вовсю ставятся и накатываются новые программы, проделать нелегкий путь в Европу, преодолеть все тяготы акклиматизации — и все ради того, чтобы две недели позаниматься под руководством Мишина в Куршевеле (если, конечно, сотрудничество не решат продлить на более длительный срок).

Являясь прямо здесь и сейчас сильнейшей одиночницей Америки на взрослом уровне, она далеко не всегда показывает на международном уровне тот результат, на который способна.

Так, в завершившемся сезоне-2018/19 Брэйди заняла третье и четвертое место на этапах Гран-при, не пробившись в финал серии, на чемпионате четырех континентов стала лишь пятой, а на чемпионате мира и вовсе седьмой.

Почти в каждом случае ее преследовали неожиданные срывы программ: так, на мировом первенстве в Сайтаме она провалила короткое выступление, после которого располагалась на промежуточном десятом месте, а на чемпионате четырех континентов не смогла толком исполнить произвольную программу.

Кроме того, весь сезон Теннелл пыталась вставить в программы дорогостоящий каскад тройной лутц + тройной риттбергер, который является визитной карточкой Алины Загитовой, но из-за недостатка стабильности планам американки так и не суждено было осуществиться.

А ведь талант у Брэди определенно есть. Так, на предсезонном турнире серии «Б» Autumn Classic в Канаде, где на нее не оказывалось большого давления, она обыграла даже Евгению Медведеву и заняла первое место.

Да и великолепное выступление в произвольной программе чемпионата мира, которое вытянуло ее с десятого места на седьмое, тоже оставило под впечатлением многих специалистов и болельщиков.

По окончании спортивного года фигуристка объяснила свои прежние неудачи психологическими проблемами и пообещала, что в следующем сезоне обязательно постарается исполнить каскад тройной лутц + тройной риттбергер на официальных турнирах.

В то же время подопечные Мишина, к которому Теннелл приехала на стажировку, обычно славятся своей стабильностью. Так, действующая чемпионка Европы Софья Самодурова в прошедшем сезоне не допустила ни одного падения. Практически так же безупречно выступала Елизавета Туктамышева , не считая двух турниров, которые она провела сразу после тяжелой болезни — Dragon Trophy и финал Кубка России. Но даже там ее основные ошибки случались на сложнейшем акселе в три с половиной оборота, который, кроме нее, исполняет на взрослом уровне только японка Рика Кихира.

Так что, если Теннелл хочет улучшения стабильности, то она обратилась по адресу.

Однако стоит учесть, что Мишин вряд ли сможет сотворить чудо и исправить коренные проблемы фигуристки за две недели. Возможно, имеет смысл подумать над более долгосрочным сотрудничеством.

Тем более что сама американка признавалась, что ей требуется немало времени, чтобы освоить что-то новое.

«Я из тех людей, у кого уходит миллион повторений на то, чтобы начать делать все, как надо, и довести все движения до совершенства», — говорила спортсменка, оценивая свой нелегкий сезон.

Сам Мишин уже сказал, что не имеет ничего против долгосрочного сотрудничества с иностранцами.

«Для меня не было бы проблемой тренировать иностранного фигуриста. Я воспринимаю себя в двух ипостасях: как бывший советский, русский тренер и как тренер мира.

Не разделяю спортсменов на нации. Это ложное понимание патриотизма.