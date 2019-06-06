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Медведева призналась в любви к 18-метровому гиганту 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева поделилась впечатлениями от статуи робота Гандам, который находится в Японии, передает "Советский спорт".
"Кто ваш любимый робот? Я вот прям влюбилась в 18-метровую статую робота Гандам (Gundam Unicorn)! Гигант! Робот светится в темноте, и еще говорят, что он сделает "первые шаги" в 2020 году, во время летней Олимпиады в Японии. Я "познакомилась" с роботом в дневное время. Интересно!" — написала спортсменка в инстаграме.
Фигуристка отметила, что робот находится на насыпном острове Одайба. Гандам является одним из самых известных персонажей в истории аниме.
Ранее Медведева поделилась впечатлениями от Японии.
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Фигурное катание , Евгения Медведева , Советский спорт
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