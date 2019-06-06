Медведева призналась в любви к 18-метровому гиганту

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева поделилась впечатлениями от статуи робота Гандам, который находится в Японии, передает "Советский спорт".

"Кто ваш любимый робот? Я вот прям влюбилась в 18-метровую статую робота Гандам (Gundam Unicorn)! Гигант! Робот светится в темноте, и еще говорят, что он сделает "первые шаги" в 2020 году, во время летней Олимпиады в Японии. Я "познакомилась" с роботом в дневное время. Интересно!" — написала спортсменка в инстаграме.

Фигуристка отметила, что робот находится на насыпном острове Одайба. Гандам является одним из самых известных персонажей в истории аниме.

Ранее Медведева поделилась впечатлениями от Японии.