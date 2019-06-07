Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фигуристка рассказала о строгости и жестких методах работы Тутберидзе 

Газета.Ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Полина Шелепень рассказала о том, как попала в группу Этери Тутберидзе. По ее словам, она, пройдя строгий отбор, в первое время боялась своего тренера.
"Сейчас жестче отбирают: чтобы была худенькая, прыгучая, растянутая, меня бы точно никуда не взяли, и я бы себя не взяла (смеется). Но Этери Георгиевна посмотрела и вынесла вердикт: "Хорошо, я возьму". Взяла меня и еще четверых, так у нас образовалась группа маленьких. Конечно, я ее боялась. Тутберидзе с самого начала была строгой. Но уже как тренер я понимаю, строгость включается не для того, чтобы показать свою превосходство — это уважение, дисциплина, иначе в какой-то момент тебя просто перестанут слушать", — цитирует Шелепень "Спорт-Экспресс".
При этом, комментируя слухи о том, что Тутберидзе является самим строгим тренером в России, спортсменка подчеркнула, что именитая специалистка не отличается от своих коллег.
"Все тренеры ругаются, просто такое ощущение, что чем больших успехов ты добиваешься, тем больше про тебя начинают сочинять всякие истории. Даже когда меня в Америке тренировал российский специалист, то тоже проявлял строгость, хотя и был очень аккуратен в выражениях — иначе там нельзя", — сказала Шелепень.
Ранее сообщалось, что 10-летний ученик Тутберидзе прыгнул четверной тулуп на пляже.
Газета.Ru: последние новости
Сын Плющенко и Рудковской начал подготовку к рождению сестры Тарасова рассказала о причинах отсутствия сильных мужчин-одиночников Фигуристка Константинова прокомментировала отношения с Колядой
Комментарии
Фигурное катание , Полина Шелепень , Этери Тутберидзе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Реал» купил лидера «Челси»
Сын Плющенко готовится к рождению сестры
Каррера обратился к фанатам «Спартака»
Александр Шикунов уволен из «Крыльев Советов»
Родригес прокомментировал победу ЦСКА
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
03:42
Восемь трупов: как в РФ умирают футбольные клубы
Футбол
06:10
Алана Мамаева прошла проверку на полиграфе
Футбол
00:45
«Жертва организаторов»: новый скандал Серены Уильямс
Теннис Статьи
00:48
Неймар отвергает обвинения в изнасиловании
Футбол Статьи
02:40
«Я из гроба встала»: что произошло со Слуцкой
Фигурное катание Статьи
00:33
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ модель объяснилась
Футбол
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
00:30
Россию могут не пустить на Игры в Токио
Летние виды спорта
01:27
Скоростной катер убил спортсмена
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение