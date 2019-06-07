Фигуристка рассказала о строгости и жестких методах работы Тутберидзе

Российская фигуристка Полина Шелепень рассказала о том, как попала в группу Этери Тутберидзе . По ее словам, она, пройдя строгий отбор, в первое время боялась своего тренера.

"Сейчас жестче отбирают: чтобы была худенькая, прыгучая, растянутая, меня бы точно никуда не взяли, и я бы себя не взяла (смеется). Но Этери Георгиевна посмотрела и вынесла вердикт: "Хорошо, я возьму". Взяла меня и еще четверых, так у нас образовалась группа маленьких. Конечно, я ее боялась. Тутберидзе с самого начала была строгой. Но уже как тренер я понимаю, строгость включается не для того, чтобы показать свою превосходство — это уважение, дисциплина, иначе в какой-то момент тебя просто перестанут слушать", — цитирует Шелепень "Спорт-Экспресс".

При этом, комментируя слухи о том, что Тутберидзе является самим строгим тренером в России, спортсменка подчеркнула, что именитая специалистка не отличается от своих коллег.

"Все тренеры ругаются, просто такое ощущение, что чем больших успехов ты добиваешься, тем больше про тебя начинают сочинять всякие истории. Даже когда меня в Америке тренировал российский специалист, то тоже проявлял строгость, хотя и был очень аккуратен в выражениях — иначе там нельзя", — сказала Шелепень.

Ранее сообщалось, что 10-летний ученик Тутберидзе прыгнул четверной тулуп на пляже.