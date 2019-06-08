Медведеву призвали убраться из Японии

Трёхкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр опубликовал в своем инстаграме записку анонима, который оскорбляет фигуристку Евгению Медведеву и требует, чтобы она уехала из Японии. И Вейр, и Медведева принимают участие в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии.

Спортсмен предпочел не уточнять, кому адресовано послание, но фолловеры догадались, что речь идет о россиянке.

Сам Вейр выразил свое возмущение таким поступком.

«Дьявол, убирайся из Японии. Никто не хочет видеть твоё лицо в Японии! Все японцы ненавидят тебя! Уезжай обратно в Россию», — написано в записке.

Медведева уже успела отреагировать на угрозы в свой адрес, написав, что это происходит далеко не в первый раз. Она поблагодарила всех за поддержку и отметила, что неприятное письмо ее не задело и не выбило из колеи.

«Сегодняшнее шоу прошло замечательно несмотря ни на что», — написала спортсменка.