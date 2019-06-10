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Медведева может начать сотрудничество с Авербухом 

News.ru + ещё 5 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Серебряный призёр Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити (2002), чемпион мира по фигурному катанию Илья Авербух готов к сотрудничеству с двукратным серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года Евгенией Медведевой.
Сейчас ведём переговоры по поводу совместной работы с Евгенией Медведевой. Думаю, уже в этом году увидим Женю в моих постановках, — сказал хореограф Metro.
Кроме того, специалист утверждает, что для фигуристки по-прежнему спорт находится на первом месте, но надеется на совмещение с концертными программами.
Медведева не обращалась в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) в связи с анонимным письмом с требованием покинуть Японию, ранее писал News.ru.
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Фигурное катание , Евгения Медведева , Илья Авербух
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