Медведева может начать сотрудничество с Авербухом

Серебряный призёр Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити (2002), чемпион мира по фигурному катанию Илья Авербух готов к сотрудничеству с двукратным серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года Евгенией Медведевой

Сейчас ведём переговоры по поводу совместной работы с Евгенией Медведевой. Думаю, уже в этом году увидим Женю в моих постановках, — сказал хореограф Metro.

Кроме того, специалист утверждает, что для фигуристки по-прежнему спорт находится на первом месте, но надеется на совмещение с концертными программами.

Медведева не обращалась в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) в связи с анонимным письмом с требованием покинуть Японию, ранее писал News.ru.