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Медведева похвасталась покупками из самого модного квартала Японии 

Газета.Ru 12 часов назад
Фото: Газета.ru
Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева показала подписчикам бутики Японии, передает "Советский спорт".
В настоящее время фигуристка выступает в японском шоу Fantasy on Ice вместе с другими известными российскими фигуристами — Алиной Загитовой, Елизаветой Туктамышевой и Евгением Плющенко.
19-летняя спортсменка примерила платье, которое она нашла в Харадзюки — квартал, в котором расположены все модные магазины Японии.
Традиционно, каждое воскресенье молодые люди проводят здесь время, совершая покупки.
Медведева похвасталась одним из нарядов, которые она нашла в японском квартале.
Девушка примерила красно-черное платье с золотыми поясами.
Ранее сообщалось, что русско-канадский вундеркинг покинул команду тренера Медведевой.
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Фигурное катание , Евгения Медведева , Елизавета Туктамышева , Евгений Плющенко , Советский спорт
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