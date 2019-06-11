Медведева похвасталась покупками из самого модного квартала Японии

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева показала подписчикам бутики Японии, передает "Советский спорт".

Евгением Плющенко. В настоящее время фигуристка выступает в японском шоу Fantasy on Ice вместе с другими известными российскими фигуристами — Алиной Загитовой, Елизаветой Туктамышевой

19-летняя спортсменка примерила платье, которое она нашла в Харадзюки — квартал, в котором расположены все модные магазины Японии.

Традиционно, каждое воскресенье молодые люди проводят здесь время, совершая покупки.

Медведева похвасталась одним из нарядов, которые она нашла в японском квартале.

Девушка примерила красно-черное платье с золотыми поясами.

Ранее сообщалось, что русско-канадский вундеркинг покинул команду тренера Медведевой.