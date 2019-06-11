Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева показала подписчикам бутики Японии, передает "Советский спорт".
В настоящее время фигуристка выступает в японском шоу Fantasy on Ice вместе с другими известными российскими фигуристами — Алиной Загитовой, Елизаветой Туктамышевой и Евгением Плющенко.
19-летняя спортсменка примерила платье, которое она нашла в Харадзюки — квартал, в котором расположены все модные магазины Японии.
Традиционно, каждое воскресенье молодые люди проводят здесь время, совершая покупки.
Медведева похвасталась одним из нарядов, которые она нашла в японском квартале.
Девушка примерила красно-черное платье с золотыми поясами.
Ранее сообщалось, что русско-канадский вундеркинг покинул команду тренера Медведевой.