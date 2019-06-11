Олимпийский призёр по фигурному катанию Илья Авербух поделился своим мнением о группе российского специалиста Этери Туберидзе.
Не стоит ругать курицу, которая несёт золотые яйца. Думаю, сейчас нам надо радоваться результатам, а умным мужам в международном сообществе думать, как выровнять ситуацию, — приводит слова Авербуха Metro.
Среди самых титулованных учениц Тутберидзе — олимпийские чемпионки Юлия Липницкая и Алина Загитова, а также двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.
Ранее Newws.ru писал, что Игорь Ларионов высказался о тренировках Тутберидзе.