Загитова и Медведева вошли в список кандидатов в основной состав сборной России

Олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева вошли в список кандидатов в основной состав сборной России по фигурному катанию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в Пхёнчхане в личном турнире, а также серебряным призером Олимпиады в командных соревнованиях. Кроме того, в ее активе золотые медали чемпионата Европы (2018) и мира (2019), а также финала Гран-при (сезон-2017/18). Медведева является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы, двукратной победительницей финалов Гран-при, двукратным серебряным призером Олимпиады (в одиночном катании и в команде).