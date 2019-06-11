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Загитова и Медведева вошли в список кандидатов в основной состав сборной России 

ТАСС 9 часов назад
Фото: ТАСС
Олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева вошли в список кандидатов в основной состав сборной России по фигурному катанию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.
Также в этот список вошли чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, чемпионка России Анна Щербакова, победительница финала юниорского Гран-при Алена Косторная и Софья Самодурова. Трусова, Щербакова и Косторная с сезона-2019/20 будут выступать во взрослом катании.
Среди мужчин в список кандидатов вошли серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Михаил Коляда, участник Игр в Пхёнчхане Дмитрий Алиев, Андрей Лазукин, Роман Савосин и Александр Самарин.
Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в Пхёнчхане в личном турнире, а также серебряным призером Олимпиады в командных соревнованиях. Кроме того, в ее активе золотые медали чемпионата Европы (2018) и мира (2019), а также финала Гран-при (сезон-2017/18). Медведева является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы, двукратной победительницей финалов Гран-при, двукратным серебряным призером Олимпиады (в одиночном катании и в команде).
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Фигурное катание , Евгения Медведева , Александра Трусова , Александр Самарин , Анна Щербакова , Алена Косторная , Елизавета Туктамышева , Алина Загитова , Андрей Лазукин , Роман Савосин , Дмитрий Алиев , Софья Самодурова , Михаил Коляда
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