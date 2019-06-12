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Медведева назвала главные черты россиян и поздравила всех с днем России 

Спорт-Экспресс 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Евгения Медведева поздравила всех с днем России. Спортсменка назвала черты россиян, которые отличают их от других народов.
— С Днем России! Люблю и горжусь своей Родиной. Пусть в нашей стране всегда будет мир, взаимопонимание и любовь. Наш народ отличается своей преданностью. Пусть мы не улыбаемся незнакомцам на улице, но если русский человек твой друг, то тебе ничего не страшно. Преданность, искренность и забота! Вот черты россиян. С праздником Великий народ! — написала Медведева в своем Инстаграме.
Сейчас Евгения выступает в японских шоу вместе с другими известными фигуристами: россиянами Елизаветой Туктамышевой, Алиной Загитовой и Евгением Плющенко, испанцем Хавьером Фернандесом и японцем Юдзуру Ханю.
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С Днем России! 🇷🇺 🇷🇺 🇷🇺 Люблю и горжусь своей Родиной. Пусть в нашей стране всегда будет мир, взаимопонимание и любовь. Наш народ отличается своей преданностью. Пусть мы не улыбаемся незнакомцам на улице, но если русский человек твой друг, то тебе ничего не страшно. Преданность, искренность и забота! Вот черты россиян. С праздником Великий народ!

Публикация от  Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)

Ранее Медведева тренировалась под руководством российского тренера Этери Тутберидзе. После Олимпиады-2018 в Пхенчхане, где она заняла второе место вслед за Алиной Загитовой, спортсменка стала работать с канадским специалистом Брайаном Орсером.
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Медведева не обращалась в ФФККР по поводу угроз в свой адрес Туктамышева исполнила поддержку из парного катания вместе с Рогоновым. Фото Появилось доказательство ухода русско-канадского вундеркинда из клуба Орсера и Медведевой
Комментарии2
Фигурное катание , Евгения Медведева , Хавьер Фернандес , Елизавета Туктамышева , Брайан Орсер , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе
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