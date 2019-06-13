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«Родину предала»: Медведеву затравили за ошибку с флагом 

Рамблер 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Интернет-пользователи раскритиковали фигуристку Евгению Медведеву из-за рисунка, опубликованного в ее Instagram в День России. На рисунке была изображена девушка в кокошнике на фоне российского флага, цвета в котором перепутаны: бело-красно-синий вместо бело-сине-красного.
Позже фигуристка опубликовала новое фото с правильным флагом и закрыла комментарии. В подписи к рисунку она отметила, что гордится своей родиной.
«Лента.ру» процитировала некоторые комментарии к первой версии рисунка.
«Ты Родину и тренера предала. Гордится она! Пусть берет пример с Алины Загитовой — она настоящая», — написал один из пользователей.
Другой заметил, что спортсменка слишком быстро заменила фото.
Сама Медведева пояснила, что рисунок ей прислала фанатка.
В своем посте фигуристка пожелала России мира, взаимопонимания и любви. Также она перечислила характерные для россиян черты.
«Наш народ отличается своей преданностью. Пусть мы не улыбаемся незнакомцам на улице, но если русский человек твой друг, то тебе ничего не страшно. Преданность, искренность и забота! Вот черты россиян. С праздником Великий народ!» — написала она (орфография и пунктуация автора сохранены).
На Олимпиаде-2018 Евгения Медведева уступила Алине Загитовой и завоевала серебряную медаль. После Игр Медведева ушла от их общего тренера Этери Тутберидзе к наставнику из Канады Брайану Орсеру и покинула страну. При этом фигуристка продолжит выступать за Россию, а ее целью станет Олимпиада-2022.
Комментарии2
Фигурное катание , Евгения Медведева , Брайан Орсер , Этери Тутберидзе , Lenta.ru
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