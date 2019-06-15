Ягудин рассказал Барановской о конфликте на шоу Авербуха

Ягудин рассказал, что после эфира намерен отправиться с супругой Татьяной Тотьмяниной в Санкт-Петербург, где пройдет ледовое шоу "Кармен".

После этого олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити намекнул, что в творческом коллективе имеется в конфликт, из-за которого звезды шоу будут выступать по отдельности.

"Таня не переносит Костомарова", — заявил Ягудин.

Вероятно, речи была о его супруге Тотьмяниной и фигуристе Романе Костомарове. Ягудин продолжил говорить в эфире, однако его слова были заглушены музыкой, и слушатели не смогли узнать, о чем он говорил.

Отмечается, что после Санкт-Петербурга шоу переедет в Сочи, однако на афишах спектакля уже нет фамилии Ягудина.