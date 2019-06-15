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Ягудин рассказал Барановской о конфликте на шоу Авербуха 

Газета.Ru 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин намекнул на конфликт на шоу призера Игр Ильи Авербуха во время интервью Юлии Барановской на "Русском радио", сообщает "Советский спорт".
Ягудин жестко ответил подписчикам
Ягудин рассказал, что после эфира намерен отправиться с супругой Татьяной Тотьмяниной в Санкт-Петербург, где пройдет ледовое шоу "Кармен".
После этого олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити намекнул, что в творческом коллективе имеется в конфликт, из-за которого звезды шоу будут выступать по отдельности.
"Таня не переносит Костомарова", — заявил Ягудин.
Вероятно, речи была о его супруге Тотьмяниной и фигуристе Романе Костомарове. Ягудин продолжил говорить в эфире, однако его слова были заглушены музыкой, и слушатели не смогли узнать, о чем он говорил.
Отмечается, что после Санкт-Петербурга шоу переедет в Сочи, однако на афишах спектакля уже нет фамилии Ягудина.
Ранее Ягудин заявил, что не верит в шансы двукратного серебряного призера Олимпиады Евгении Медведевой выучить четверные прыжки.
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Комментарии1
Фигурное катание , Роман Костомаров , Евгения Медведева , Илья Авербух , Алексей Ягудин , Юлия Барановская , Татьяна Тотьмянина , Советский спорт , Русское Радио
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