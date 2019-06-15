Загитова записала видеообращение сыну Плющенко

инстаграме шестилетнего сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александра появилось видеобращение, записанное олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой. В нем звучат пожелания успехов, здоровья и удачи.

«Привет. Я хочу тебе пожелать огромной удачи и успехов. Чтоб ты всегда слушался своих родителей, тренеров обязательно, отдавал себя полностью на тренировках. И конечно же, желаю тебе большого-большого здоровья», — сказала Загитова.

«Спасибо прекрасной Алине за видеообращение) Я буду много работать чтобы кататься ещё лучше», — говорится в комментарии к видео.