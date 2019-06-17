Тандем-катастрофа: что ждет японскую звезду у Тутберидзе

Известный японский фигурист, серебряный призер Пхенчхана Шома Уно прибыл в Подмосковье для занятий с Этери Тутберидзе . «Газета.Ru» рассказывает, почему медлительный и любящий поесть японец решил пройти стажировку у самого требовательного российского тренера, и почему она на это согласилась.

Свершилось: знаменитый японский фигурист Шома Уно приехал на спортивную базу в подмосковном Новогорске, где уже приступил к занятиям под руководством тренерского штаба Этери Тутберидзе.

Юниор Даниил Самсонов выложил фото с кумиром, окончательно убедив публику в том, что это не миф. Серебряный призер Пхенчхана, который никогда надолго не покидал родную Японию и занимался под руководством одного и того же тренера с пяти лет, действительно решился на глобальные перемены и прибыл в Россию.

Конечно, стоит оговориться, что приезд на летнюю стажировку еще не означает, что впоследствии будет достигнуто соглашение о долгосрочном сотрудничестве.

В мае Уно уже сообщал, что планирует летом посетить три разных тренировочных лагеря.

Японец хочет позаниматься в различных местах, чтобы прочувствовать их атмосферу и только потом принять решение о своем новом наставнике. Шома даже не исключал, что найдет себе тренера только к следующему сезону.

О том, что Уно пока не договорился с Туберидзе о постоянном сотрудничестве, говорит и тот факт, что программы на новый сезон ему будут ставить канадские хореографы — Ше-Линн Бурн и Дэвид Уилсон . Бессменный хореограф учеников Тутберидзе — Даниил Глейхенгауз — пока что остался не у дел.

Однако кого это интересует, если прямо сейчас спортсмен, уступивший на Олимпиаде-2018 только гениальному Юдзуру Ханю, находится в Подмосковье и следует указаниям Этери?

Если этот тандем в итоге решится проработать вместе хотя бы год, это станет главной сенсацией межсезонья.

С предыдущим тренерским штабом талантливый японец достиг своего потолка. Серебро двух чемпионатов мира и Олимпиады в Пхенчхане — отличный результат для многих спортсменов, но Уно пора делать следующий шаг — к золоту статусных турниров.

Пока что самым значимым стартом, на котором Шоме покорилось первое место, является чемпионат четырех континентов.

Явно не тот результат, на который должен рассчитывать спортсмен, сопоставимый по уровню таланта с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.

К тому же в последнее время его технические навыки стали ухудшаться. В сезоне-2018/19 Шома испытывал настолько серьезные проблемы с лутцом, что перестал его исполнять — причем не только четверной, но и тройной.

Для сравнения: тот же 13-летний юниор Самсонов из группы Тутберидзе прыгает четверной лутц стабильно, причем ему удалось освоить его по тренерским методикам Этери всего за пару месяцев.

Неудивительно, что Уно задумался о сотрудничестве с российским специалистом.

Помимо сложнейшего лутца, у японца разладился даже фирменный четверной флип — а ведь он был первым фигуристом в истории, которому удалось чисто исполнить этот прыжок на соревнованиях. На чемпионате мира — 2019 и в короткой, и в произвольной программе Шома показал этот «квад» с недокрутом в пол-оборота, за что в обоих случаях потерял более четырех баллов.

Та же проблема наблюдалась с четверным сальховом по ходу всего сезона — постоянные недокруты отнимали почти четыре очка.

Помимо этих «квадов», Уно владеет риттбергером в четыре оборота, однако на чемпионате мира он даже не пробовал его исполнять. Видимо, и здесь не все так просто.

Более-менее неплохо дела обстояли только с четверным тулупом, который Уно даже начал разучивать в каскаде с тройным акселем под конец сезона.

Однако иметь лишь один стабильный «квад» для спортсмена такого уровня даже звучит смешно.

Предыдущие наставники японца явно не знали, как справиться с этой проблемой. Править свои прыжки Уно ездил в США к техническому специалисту Александру Уряшеву. В какой-то момент это помогало, но, видимо, для достижения постоянного результата надо все время работать с таким наставником.

Тутберидзе — именно тот человек, который может обучить стабильности. Если у фигуриста нет травмы и он не переживает огромные трудности в связи с переходным периодом, как Алина Загитова в прошлом сезоне, то он будет исполнять все практически идеально.

Кроме того, Тутберидзе явно обладает талантом заставить фигуриста собраться и нацелить его на результат, как она сделала это с Загитовой на последнем чемпионате мира, где россиянка взяла золото, несмотря на огромные физические и психологические трудности. А это одна из черт, которых не хватает Шоме.

Во время сотрудничества со своим прошлым наставником Михоко Хигути японец в начале тренировки сообщал, как он себя чувствует, идут ли у него прыжки, «едут» ли ноги и вообще в каком моральном состоянии он находится. Исходя из этого, тренер распределяла нагрузку так, чтобы Шоме было комфортно. В целом на катке царила раскованная и творческая атмосфера.

Это было полезно для развития артистического таланта фигуриста — недаром он даже при не самых чистых прокатах получает высокие оценки за компоненты, сравнимые с баллами Ханю и технического гения Нэйтана Чена. Но вот технику подтянуть в такой манере довольно проблематично.

И жесткий подход Тутберидзе, которая в свое время брала Евгению Медведеву за ноги и валяла ее по льду после очередного падения, приговаривая «Нравится тебе валяться?», здесь может оказаться кстати.

Медведева в итоге стала двукратной чемпионкой мира, Европы и взяла два серебра Игр. Шома в случае достижения стабильности может замахнуться и на большее.

Этери никогда не работала с одиночниками такого высокого уровня. После завоевания всех возможных медалей в женском одиночном катании логично, что тренер желает бросить себе новый вызов.

Пока что выходящие на взрослый уровень юноши из ее группы не могли реализовать свой потенциал из-за травм — так было с Адьяном Питкеевым и Алексеем Ероховым Морис Квителашвили , к счастью, не так подвержен повреждениям, но тут, видимо, не хватает способностей.

Да, в юниорах подрастает гениальный Самсонов, но ему еще два года до выступления по взрослым. Таким образом, Шома — отличный шанс для Этери попробовать свои силы в мужском одиночном уже сейчас.

Кроме того, не секрет, что в группе Тутберидзе важную роль играет конкуренция. Спортсмены видят пример друг друга и стараются не отставать. Однако в настоящее время это правило действует в основном на девушек, у парней же такого ориентира нет. Шома мог бы стать маяком для юношей Этери и способствовать повышению общего уровня группы.

Наконец, работать с Уно может быть выгодно с финансовой точки зрения.

Фигурное катание в Японии пользуется невероятной популярностью, и местная федерация этого вида спорта явно способна платить неплохие деньги тренеру одной из своих главных надежд.

Кроме того, наставник обычно забирает процент с рекламных контрактов своего ученика и гонораров за выступления на шоу. У Шомы нет недостатка ни в том, ни в этом.

Шома — просто катастрофический вариант в плане характера для такого требовательного тренера, как Тутберидзе. У своей бывшей наставницы японец находился в очень комфортных условиях и не отличался дисциплиной.

В группе Этери уже не получится рассказать с утра про то, что ноги не едут, и попросить себе облегченный режим.

Шома очень любит есть мясо и употребляет его в пищу по три раза в день, о чем неоднократно рассказывал в интервью. Также японец совершенно не приемлет овощи — ни в каком виде. Предыдущие тренеры мирились с тем, что фигурист питается так, как пожелает, а его точный вес никому из широкой публики не известен.

Однако у Тутберидзе так не получится — взвешивание в Хрустальном проходит каждый день, и в случае необходимости спортсмены садятся на жесткую диету.

Что будет, если Этери придет к выводу, что для достижения стабильности на четверных Уно нужно сбросить пять килограмм и перейти на овощную диету? Большой вопрос.

Также проблемой может стать языковой барьер. Тутберидзе свободно владеет английским, а вот Шома — нет. Придется общаться через японского переводчика, а это уже совершенно не тот уровень контакта между тренером и учеником.

Возможно, именно по этой причине Этери отказывалась раньше брать к себе иностранных фигуристов. В одном из интервью она рассказывала, что специально называет нереальную сумму гонорара, чтобы таким образом вежливо отказать.

Однако сейчас тренер все-таки решила изменить своему правилу и сделать первую попытку выхода на международную арену.

Турсынбаева, выступающая за Казахстан, и Квителашвили из Грузии все же не могут считаться полноценным опытом такого сотрудничества, поскольку сменили спортивное гражданство, изначально будучи россиянами, и отлично говорят по-русски.

Что получится из нового начинания Тутберидзе и состоится ли вообще долгосрочное сотрудничество с Уно, узнаем уже этим летом.