Медведева представила новый показательный номер

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр россиянка Евгения Медведева представила новый показательный номер на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".

Отмечается, что программа была поставлена Стефаном Ламбьелем под композицию "Faith" японской поп-певицы Мэй Джей . Предыдущий номер россиянка катала под песню Арианы Гранде "7 rings".

В прошедшем сезоне Медведева взяла бронзу на чемпионате мира в японской Сайтаме, а также завоевала золото в финале Кубка России.

Ранее сообщалось, что Медведева на диете питается цветами.