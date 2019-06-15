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Медведева представила новый показательный номер 

Газета.Ru + ещё 6 23 часа назад
Двукратный серебряный призер Олимпийских игр россиянка Евгения Медведева представила новый показательный номер на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".
Отмечается, что программа была поставлена Стефаном Ламбьелем под композицию "Faith" японской поп-певицы Мэй Джей. Предыдущий номер россиянка катала под песню Арианы Гранде "7 rings".
В прошедшем сезоне Медведева взяла бронзу на чемпионате мира в японской Сайтаме, а также завоевала золото в финале Кубка России.
Ранее сообщалось, что Медведева на диете питается цветами.
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Фигурное катание , Видео , Евгений Медведев , Джей Мэй , Советский спорт
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