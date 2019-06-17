Загитову обвинили в «воровстве» у Медведевой

В свою очередь Даниил Глейхенгауз прокомментировал выбор музыки для показательного выступления.

Сама Алина Загитова в сторис на своей странице в «Инстаграме» выложила скриншот фрагмента страницы в YouTube, выделив количество просмотров песни «Bad Guy» — 186 миллионов. К подписи «Вы серьёзно?» Алина добавила пару смайликов, подчеркнув тем самым, что вместе с Медведевой песню слушают и