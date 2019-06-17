Загитову обвинили в «воровстве» у Медведевой

Олимпийская чемпионка 2018 года, фигуристка Алина Загитова представила в Японии номер под любимую песню своей соперницы, российской фигуристки Евгении Медведевой.
Загитова во время ледового шоу Fantasy on Ice в Японии представила новый показательный номер под песню Billie Eilish — Bad Guy. При этом Евгения Медведева в одном из интервью рассказала, что именно эта песня является одной из ее любимых композиций, сообщает «Комсомольская правда».
Скандал разгорелся в день рождения Загитовой. Хореограф фигуристки Даниил Глейхенгауз в своём аккаунте в Instagram поздравил Алину Загитову и сообщил, что новая показательная программа спортсменки будет поставлена на песню «Bad Guy».
Поклонники Медведевой возмутились поведением Алины Загитовой и ее команды, сообщила «Газета.ру», приведя высказывания фанатов.
«Это просто ущербно, вы все интервью Жени, видимо, смотрите и на ее вкус ориентируетесь. Это просто мерзко — взять и поставить номер под любимую песню Жени! Во всем пытаетесь ей насолить?» — отреагировал один из поклонников фигуристки.
В свою очередь Даниил Глейхенгауз прокомментировал выбор музыки для показательного выступления.
«Интервью Медведевой не видел. Музыку к показательному номеру Загитовой выбрали ещё до отпуска», — заявил он.
Сама Алина Загитова в сторис на своей странице в «Инстаграме» выложила скриншот фрагмента страницы в YouTube, выделив количество просмотров песни «Bad Guy» — 186 миллионов. К подписи «Вы серьёзно?» Алина добавила пару смайликов, подчеркнув тем самым, что вместе с Медведевой песню слушают и