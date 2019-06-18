По примеру Медведевой? Дочь Тутберидзе уедет в США 

Дочь именитого тренера Этери Тутберидзе Диана Дэвис продолжит свою карьеру в США. Российская фигуристка в паре с Глебом Смолкиным будет тренироваться в группе Игоря Шпильбанда.
Российская фигуристка Диана Дэвис, известная тем, что является дочерью известного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, со следующего сезона будет тренироваться за океаном. Об этом объявила сама 16-летняя спортсменка, сообщив, что вместе со своим партнером по танцам на льду Глебом Смолкиным начнет сотрудничество с именитым специалистом Игорем Шпильбандом.
«Мы благодарны тренерам, благодаря которым мы достигли этого уровня. И мы очень рады стать частью команды Шпильбанда!»— написала Дэвис, родившаяся в США и имеющая американское гражданство.
Игорь Шпильбанд, который также специализируется в танцах на льду, в паре с Татьяной Гладковой выиграл юниорский чемпионат мира в 1983 году, но после смерти своего тренера Людмилы Пахомовой в 1986 году завершил любительскую карьеру, уйдя в профессионалы и выступая в ледовых шоу, а затем начал тренерскую карьеру в США.
Среди его нынешних учеников числятся Пенни Кумс, Николас Бакленд, Александра Назарова, Максим Никитин, Изабелла Тобиас и Илья Ткаченко, но особую известность он приобрел благодаря дуэтам Тессы Вертью со Скоттом Моиром, а также Мэрил Дэвис с Чарли Уайтом.
Канадская пара выиграла домашние Игры в Ванкувере в 2010 году, а американцы на той же Олимпиаде завоевали серебряные медали.
Диана Дэвис же начала заниматься фигурным катанием в шестилетнем возрасте, когда поступила в отделение «Хрустальный» спортивной школы «Самбо-70», где до сих пор преподает ее мать. В первое время Тутберидзе лично наблюдала за своей дочерью, которая, как и большинство фигуристов, начинала свою карьеру в качестве одиночницы. Однако со временем выполнять сложные прыжковые элементы для Дэвис стало более проблематично.
С раннего детства фигуристка испытывает проблемы со слухом. В 2,5 года ей диагностировали сенсоневральную тугоухость третьей степени, которая возникла из-за ошибки врачей, давших девочке неправильные антибиотики.
Теперь Дэвис слышит и различает некоторые отдельные слова, но чаще читает по губам, что в свою очередь негативно сказывается на ее координации во время катания. Решение о переводе из одиночниц в танцы на льду приняла Этери Тутберидзе, тогда как сама фигуристка в первое время препятствовала этому.
«Дианка совсем не хотела. Она все умеет как одиночница, все прыжки знает. Но у людей с ее диагнозом другая координация. Им сложнее. Любое падение может закончиться серьезной травмой, а этого я себе никогда не смогу простить», — цитирует Тутберидзе «Матч ТВ».
Примечательно, что Дэвис также рассматривала возможность перехода в парное катание, однако тренеры ответили ей отказом в связи с тем, что данная дисциплина является наиболее травмоопасной.
Наставниками Дианы были Ольга Рябинина, Светлана Алексеева, а последним ее тренером стала Елена Кустарова. В свой первый сезон в танцах на льду фигуристка каталась в паре с Федором Варламовым, однако высоких результатов не достигла, выиграв только третий этап Кубка Санкт-Петербурга в 2017 году.
Сезон-2018/19 Дэвис начала с новым партнером, которым стал Глеб Смолкин, сын актера театра и кино Бориса Смолкина. Вместе с ним же она дебютировала на международной арене, заняв третье место на этапе юниорского Гран-при в Чехии. На прошедшем первенстве России пара заняла девятое место, а также завоевала серебро в финале Кубка России среди юниоров, уступив только Ирине Хавронине с Дарио Чиризано. Причем разрыв между двумя дуэтами оказался минимальным — всего лишь 0,18 балла, что стало причиной многочисленных споров. В том числе и со стороны Тутберидзе, выразившей несогласие с решением судей.