По примеру Медведевой? Дочь Тутберидзе уедет в США

Российская фигуристка Диана Дэвис, известная тем, что является дочерью известного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, со следующего сезона будет тренироваться за океаном. Об этом объявила сама 16-летняя спортсменка, сообщив, что вместе со своим партнером по танцам на льду Глебом Смолкиным начнет сотрудничество с именитым специалистом Игорем Шпильбандом.

«Мы благодарны тренерам, благодаря которым мы достигли этого уровня. И мы очень рады стать частью команды Шпильбанда!»— написала Дэвис, родившаяся в США и имеющая американское гражданство.

Игорь Шпильбанд, который также специализируется в танцах на льду, в паре с Татьяной Гладковой выиграл юниорский чемпионат мира в 1983 году, но после смерти своего тренера Людмилы Пахомовой в 1986 году завершил любительскую карьеру, уйдя в профессионалы и выступая в ледовых шоу, а затем начал тренерскую карьеру в США.

Канадская пара выиграла домашние Игры в Ванкувере в 2010 году, а американцы на той же Олимпиаде завоевали серебряные медали.

Диана Дэвис же начала заниматься фигурным катанием в шестилетнем возрасте, когда поступила в отделение «Хрустальный» спортивной школы «Самбо-70», где до сих пор преподает ее мать. В первое время Тутберидзе лично наблюдала за своей дочерью, которая, как и большинство фигуристов, начинала свою карьеру в качестве одиночницы. Однако со временем выполнять сложные прыжковые элементы для Дэвис стало более проблематично.

С раннего детства фигуристка испытывает проблемы со слухом. В 2,5 года ей диагностировали сенсоневральную тугоухость третьей степени, которая возникла из-за ошибки врачей, давших девочке неправильные антибиотики.

Теперь Дэвис слышит и различает некоторые отдельные слова, но чаще читает по губам, что в свою очередь негативно сказывается на ее координации во время катания. Решение о переводе из одиночниц в танцы на льду приняла Этери Тутберидзе, тогда как сама фигуристка в первое время препятствовала этому.

«Дианка совсем не хотела. Она все умеет как одиночница, все прыжки знает. Но у людей с ее диагнозом другая координация. Им сложнее. Любое падение может закончиться серьезной травмой, а этого я себе никогда не смогу простить», — цитирует Тутберидзе «Матч ТВ».

Примечательно, что Дэвис также рассматривала возможность перехода в парное катание, однако тренеры ответили ей отказом в связи с тем, что данная дисциплина является наиболее травмоопасной.

Наставниками Дианы были Ольга Рябинина, Светлана Алексеева , а последним ее тренером стала Елена Кустарова. В свой первый сезон в танцах на льду фигуристка каталась в паре с Федором Варламовым, однако высоких результатов не достигла, выиграв только третий этап Кубка Санкт-Петербурга в 2017 году.