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Фигуристка Трусова призналась, что мечтает стать олимпийской чемпионкой 

RT на русском + ещё 2 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова заявила, что мечтает выступить на двух Олимпиадах и завоевать золото.
«Моя мечта — это стать олимпийской чемпионкой. Для меня важно побеждать. Выиграла — это первое место, всё остальное — проиграла. С детства решила, что буду участвовать в двух Олимпиадах», — сказала спортсменка в интервью Olympic Channel.
Также Трусова заявила, что любит конкуренцию и не боится проигрывать. В 2019 году спортсменка дебютирует во взрослом фигурном катании.
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Фигурное катание , Александра Трусова
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