Хореограф Загитовой признался в заимствовании номера

Хореограф российской фигуристки Алины Загитовой Даниил Глейхенгауз извинился за украденный номер. Претензию выдвинула американская танцовщица и хореограф Джо Джо Гомез.

По её словам, новая программа спортсменки под композицию Bad Guy певицы Billie Eilish полностью повторяет её номер. Всё то же самое: и концепт, и песня та же, и расстановка элементов по таймингу, уточнила танцовщица.

Также об этом танцовщица написала в комментариях под публикациями Глейхенгауза в соцсетях. Хореограф Загитовой сначала удалил запись и отключил возможность комментировать пост. Позже Глейхенгауз всё же связался с Гомез и извинился. Об этом танцовщица сообщила в Instagram.