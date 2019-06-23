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Хореограф Загитовой признался в заимствовании номера 

News.ru + ещё 20 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Хореограф российской фигуристки Алины Загитовой Даниил Глейхенгауз извинился за украденный номер. Претензию выдвинула американская танцовщица и хореограф Джо Джо Гомез.
По её словам, новая программа спортсменки под композицию Bad Guy певицы Billie Eilish полностью повторяет её номер. Всё то же самое: и концепт, и песня та же, и расстановка элементов по таймингу, уточнила танцовщица.
Тот момент, когда мою хореографию к песне Bad Guy крадут и показывают по национальному телевидению. Глейхенгауз, я очень польщена тем, как вы вдохновились моей работой, но в следующий раз не надо воровать. Лучше наймите меня, — гласит сообщение Гомез в Instagram.
Также об этом танцовщица написала в комментариях под публикациями Глейхенгауза в соцсетях. Хореограф Загитовой сначала удалил запись и отключил возможность комментировать пост. Позже Глейхенгауз всё же связался с Гомез и извинился. Об этом танцовщица сообщила в Instagram.
Ранее News.ru сообщал, что 17-летняя Загитова выиграла все значимые соревнования в женском одиночном катании. Она — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при. На ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии Загитова откатала показательную программу под песню Bad Guy. Эта композиция является любимой у партнёра фигуристки по сборной России и одной из главной конкуренток — Евгении Медведевой.
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Комментарии1
Фигурное катание , Евгения Медведева , Даниил Глейхенгауз
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