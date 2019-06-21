Трусова научила Уно своей коронной фишке

Российская фигуристка Александра Трусова научила серебряного призера Олимпийских игр-2018 японца Шома Уно своей коронной фишке — параллельному кантилеверу, сообщает «Советский спорт».

Трусова опубликовала видео, на котором фигуристка вместе с Уно выполняет этот элемент.

21-летний Уно будет готовиться к новому сезону в группе российского тренера Этери Тутберидзе

С пяти лет он тренировался в группе Михоко Хигути.

Уно дважды становился серебряным призером чемпионатов мира и завоевал серебряную медаль в финале Гран-при в минувшем сезоне.

Ранее Трусова высказалась о пятерных прыжках.