Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Трусова научила Уно своей коронной фишке 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российская фигуристка Александра Трусова научила серебряного призера Олимпийских игр-2018 японца Шома Уно своей коронной фишке — параллельному кантилеверу, сообщает «Советский спорт».
Трусова опубликовала видео, на котором фигуристка вместе с Уно выполняет этот элемент.
21-летний Уно будет готовиться к новому сезону в группе российского тренера Этери Тутберидзе.
С пяти лет он тренировался в группе Михоко Хигути.
Уно дважды становился серебряным призером чемпионатов мира и завоевал серебряную медаль в финале Гран-при в минувшем сезоне.
Ранее Трусова высказалась о пятерных прыжках.
Газета.Ru: последние новости
Фанаты фигурного катания просили Путина узнать у Загитовой о новых программах Загитова и Медведева могут самостоятельно устанавливать цену за рекламу Медведева обратилась к ученице Тутберидзе Трусовой
Фигурное катание , Александра Трусова , Этери Тутберидзе , Советский спорт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СМИ назвали степень тяжести травмы Суареса
Роналду высказался о победе в Лиге наций
Де Коло намерен вернуться в НБА
Началась церемония открытия Европейских игр в Минске
Российские спортсмены взяли золото на ЧЕ по фехтованию
Видео
00:11
Футболист сломал ногу после подката соперника
Футбол
00:18
Смолов окончил аспирантуру
Футбол
02:13
Обидно: почему Дзюба ругался на прямой линии с Путиным
Футбол
03:30
Решена судьба Кокорина и Мамаева
Футбол
03:23
Медведева представила новый показательный номер
Фигурное катание
04:00
Трагедия Соколова: возможный убийца освобожден
Хоккей
00:48
Загитову обвинили в «воровстве» у Медведевой
Фигурное катание
03:27
Видаль может покинуть «Барселону»
Футбол
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
02:04
«Брат сошёл с ума». Страшная трагедия в семье Соколова
Хоккей Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение