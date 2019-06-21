Трусова научила Уно своей коронной фишке 

Российская фигуристка Александра Трусова научила серебряного призера Олимпийских игр-2018 японца Шома Уно своей коронной фишке — параллельному кантилеверу, сообщает «Советский спорт».
Трусова опубликовала видео, на котором фигуристка вместе с Уно выполняет этот элемент.
21-летний Уно будет готовиться к новому сезону в группе российского тренера Этери Тутберидзе.
С пяти лет он тренировался в группе Михоко Хигути.
Уно дважды становился серебряным призером чемпионатов мира и завоевал серебряную медаль в финале Гран-при в минувшем сезоне.
Ранее Трусова высказалась о пятерных прыжках.