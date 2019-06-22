Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бывшая ученица Тутберидзе высказалась о «некрасивом» уходе от специалиста 

Газета.Ru + ещё 7 13 часов назад
Фото: Газета.Ru
Российская фигуристка Полина Цурская рассказала о причинах ухода от тренера Этери Тутберидзе, передает «Советский спорт».
По словам спортсменки, ее уход не связан с Евгенией Медведевой, которая перешла от российского специалиста к канадцу Брайану Орсеру.
"Я теряла веру в себя. В группе очень много сильных девочек, которые учат новые прыжки, прогрессируют — они маленькие, верткие, прыгучие", — сказала Цурская в эфире телеканала «Дождь».
Фигуристка отметила, что ее уход мог выглядеть плохо.
"Это было, наверное, не очень красиво: я не подошла, не поблагодарила, не подарила цветы", — призналась Цурская.
Ранее экс-ученица Тутберидзе рассказала о тяжелом времени.
Газета.Ru: последние новости
Загитову раскритиковали за посещение "Прямой линии" с Путиным Трусова научила Уно своей коронной фишке Загитова и Медведева могут самостоятельно устанавливать цену за рекламу
Фигурное катание , Евгения Медведева , Полина Цурская , Брайан Орсер , Этери Тутберидзе , Советский спорт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболист сборной Бразилии забил гол вслепую
Пошла за Медведевой? Правда Цурской об уходе от Тутберидзе
Сборной Аргентины посоветовали отдохнуть от Месси
«Зенит» определился с будущим Кокорина
Затмила украинку: как Аверина выиграла золото Игр3
Видео
00:11
Футболист сломал ногу после подката соперника
Футбол
00:18
Смолов окончил аспирантуру
Футбол
02:13
Обидно: почему Дзюба ругался на прямой линии с Путиным
Футбол
03:30
Решена судьба Кокорина и Мамаева
Футбол
03:23
Медведева представила новый показательный номер
Фигурное катание
04:00
Трагедия Соколова: возможный убийца освобожден
Хоккей
00:48
Загитову обвинили в «воровстве» у Медведевой
Фигурное катание
03:27
Видаль может покинуть «Барселону»
Футбол
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
02:04
«Брат сошёл с ума». Страшная трагедия в семье Соколова
Хоккей Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение