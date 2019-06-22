Бывшая ученица Тутберидзе высказалась о «некрасивом» уходе от специалиста 

Российская фигуристка Полина Цурская рассказала о причинах ухода от тренера Этери Тутберидзе, передает «Советский спорт».
По словам спортсменки, ее уход не связан с Евгенией Медведевой, которая перешла от российского специалиста к канадцу Брайану Орсеру.
"Я теряла веру в себя. В группе очень много сильных девочек, которые учат новые прыжки, прогрессируют — они маленькие, верткие, прыгучие", — сказала Цурская в эфире телеканала «Дождь».
Фигуристка отметила, что ее уход мог выглядеть плохо.
"Это было, наверное, не очень красиво: я не подошла, не поблагодарила, не подарила цветы", — призналась Цурская.
Ранее экс-ученица Тутберидзе рассказала о тяжелом времени.