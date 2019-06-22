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«Зачем это тебе»: Загитова удалила пост с «Прямой линии» после критики 

Рамблер 5 часов назад
Фото: ТАСС
Чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова, побывавшая на прямой линии с президентом Владимиром Путиным, состоявшейся в четверг, удалила со своей страницы в инстаграме пост со своей фотографией из студии.
«В студии Прямой линии с Президентом В. В. Путиным. Более 4 часов шло общение населения с Президентом», — говорилось в подписи к фото.
Через некоторое время она удалила этот пост. Однако его уже успела перепостить к себе фан-страница спортсменки.
Как предполагает «Газета.Ру», причиной этого стала критика, обрушившаяся на Загитову. Многим пользователям сети не понравилось, что спортсменка таким образом приобщилась к политике, фолловеры предложили ей заниматься тем, в чем она состоялась, — фигурным катанием.
«Вероятно, вы в силу молодости еще не до конца осознаете, что происходит в нашей стране»; «Встреча с Путиным? Хорошо. Только вот не ясно, зачем это тебе», «Алина, не марайте себя в политике, будьте умнее и выше этого. Занимайтесь фигурным катанием, вот это у вас это отлично выходит», — написали пользователи.
Впрочем, были и другие мнения, некоторые пользователи поддержали девушку и отметили, что оказаться на встрече с президентом — это большая честь.
Комментарии65
Фигурное катание , Алина Загитова , Владимир Путин , Газета.Ru
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