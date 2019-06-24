В карьере Алины Загитовой началась «черная полоса» — фигуристка упала на шоу в Японии, «замарала себя в политике», а ее показательный номер оказался краденым. Об этом пишет «Газета.ru».
На прошлой неделе россиянка приняла участие в ледовом шоу Fantasy on Ice в японском Кобе. В определенный момент Загитова попыталась исполнить тройной лутц. Ей это не удалось, фигуристка упала. Впрочем, Загитова сделала вторую, на этот раз удачную, попытку.
Одновременно с этим Загитова и ее хореограф Даниил Глейхенгауз были обвинены в плагиате. В Японии россиянка продемонстрировала новый показательный номер на песню Билли Айлиш Bad Guy. Вчера американская танцовщица Джоджо Гомез заявила, что хореография для номера на самом деле принадлежит ей.
Глейхенгауз признал заимствование, извинился перед американкой, назвал ее потрясающей, выразил надежду на будущее сотрудничество с ней, а также пригласил побывать в России за его счет.
На прошлой неделе Алина Загитова угодила в еще один скандал. В четверг она опубликовала в своем инстаграме селфи, которое сделала в студии во время «Прямой линии» президента Владимира Путина, а уже несколько часов спустя удалила его из-за обрушившейся критики пользователей. Они обвинили фигуристку в том, что она, нисколько не разбираясь в политике, «замарала» себя в ней.