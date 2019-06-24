У Загитовой началась «черная полоса»

В карьере Алины Загитовой началась «черная полоса» — фигуристка упала на шоу в Японии, «замарала себя в политике», а ее показательный номер оказался краденым. Об этом пишет «Газета.ru».

На прошлой неделе россиянка приняла участие в ледовом шоу Fantasy on Ice в японском Кобе. В определенный момент Загитова попыталась исполнить тройной лутц. Ей это не удалось, фигуристка упала. Впрочем, Загитова сделала вторую, на этот раз удачную, попытку.

Одновременно с этим Загитова и ее хореограф Даниил Глейхенгауз были обвинены в плагиате. В Японии россиянка продемонстрировала новый показательный номер на песню Билли Айлиш Bad Guy. Вчера американская танцовщица Джоджо Гомез заявила, что хореография для номера на самом деле принадлежит ей.

Глейхенгауз признал заимствование, извинился перед американкой, назвал ее потрясающей, выразил надежду на будущее сотрудничество с ней, а также пригласил побывать в России за его счет.