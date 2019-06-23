«Не спросил разрешения»: хореограф Загитовой извинился перед обвинившей его в плагиате танцовщицей из США

Хореограф Даниил Глейхенгауз принёс извинения американской танцовщице Джоджо Гомез. Ранее она обвинила представителя команды Этери Тутберидзе в нарушении авторских прав — американка узнала свои движения в новой программе Алины Загитовой. Новый танец олимпийская чемпионка показала на шоу в Японии.

Вокруг нового показательного номера олимпийской чемпионки Алины Загитовой продолжаются споры. Сначала прокат подопечной Этери Тутберидзе вызвал удивление у преданных фанатов другой россиянки — Евгении Медведевой . Поклонники двукратной чемпионки мира напомнили тренерскому штабу Загитовой, что композиция американской певицы Билли Айлиш Bad Guy, выбранная главным мотивом программы фигуристки, — любимая песня их кумира.

Постановщик номера Даниил Глейхенгауз сказал, что не знал о музыкальных пристрастиях своей бывшей ученицы. Однако сразу после первого официального исполнения программы во время тура по Японии номер россиянки вновь подвергся критике.

Американский хореограф Джоджо Гомез в своих социальных сетях заявила, что показательный номер российской чемпионки — копия её собственной постановки.

Представительница США настаивает — Даниил Глейхенгауз поставил новый прокат Алины Загитовой, опираясь на её работу. При этом Гомез обращает внимание и на ключевые даты — видео танца в её исполнении появилось в сети 11 мая, а спустя неделю, 18 мая, в день рождения Алины Загитовой, её хореограф объявил о начале работы над прокатом под композицию Билли Айлиш.

«Моя постановка танца на песню Bad Guy была украдена и показана по национальному телевидению. Уважаемый Даниил Глейхенгауз, мне приятно, как сильно вы вдохновились моей работой, но в следующий раз, вместо того чтобы воровать, наймите меня и купите билет в Японию», — написала Гомез в Instagram.

После публикации Гомез Даниил Глейхенгауз закрыл возможность комментировать свой пост с анонсом программы Загитовой, но как выяснилось позже, пообщался с американкой.

«Он связался со мной и извинился! Если честно, то я не хотела, чтобы кто-то почувствовал себя атакованным, но в то же время я должна отстаивать свои работы и не допускать их заимствования. Спасибо, что отметили меня в этих видео и прислали его пост! Я очень ценю вашу поддержку», — обратилась к подписчикам Гомез.

Спустя несколько часов о разговоре с американской постановщицей рассказал и сам Глейхенгауз. Хореограф выразил своё сожаление в связи с произошедшим.

«Я хочу извиниться перед Джоджо Гомез за то, что не спросил у неё разрешения на использование некоторых движений из её хореографии — я увидел их на YouTube и мне очень понравилось. Я показал эту хореографию Алине, и мы начали программу с этих движений. Джоджо, ты потрясающая, и я надеюсь, что в будущем мы вместе сделаем что-то на льду. Джоджо, я приглашаю тебя в Россию, все затраты беру на себя», — написал Глейхенгауз в социальной сети.

В то же время стоит отметить и тот факт, что американская танцовщица предпринимает попытки связаться не только с хореографом из команды Этери Тутберидзе, но и самой Загитовой. Так, сразу после публикации про разговор с Глейхенгаузом, Гомез оставила комментарии на странице олимпийской чемпионки, с просьбой прочитать её сообщение в приватном чате.

Тем временем пользователи сети разделились на два лагеря. Одни поддерживают Загитову, вторые активно выступают на стороне Гомез. В сети даже появился видеоролик, где сравнивается танец американки и показательный номер российской спортсменки.

Главные споры развернулись относительно начала двух программ. Первые минуты танца Гомез и Загитовой зеркально отображают друг друга. Это касается не только непосредственно танцевальных движений, но и мимики, а также жестов девушек.

Стоит отметить, что в американской индустрии шоу-бизнеса и танцев Гомез достаточно популярна. Свою известность девушка получила благодаря выступлениям на модных телевизионных шоу America’s Got Talent, X-Factor и Beyond Dance. Кроме того, в послужном списке 26-летней танцовщицы значатся постановки шоу для Бритни Спирс , совместные выступления с Джастином Бибером и легендарной группой Backstreet Boys.

Гомез на постоянной основе работает в одном из центров Лос-Анджелеса и проводит мастер-классы в других городах США.

Поклонники фигурного катания поддержали российскую чемпионку. Болельщики уверены, что танцовщица занимается самопиаром, связывая себя с творчеством известной спортсменки. Такое мнение многочисленные пользователи оставили в комментариях под постом Гомез об извинениях Глейхенгауза.

«Под вашими публикациями обычно по 200—300 комментариев, а здесь дискуссия уже на 1800! Скажите за это спасибо Загитовой, благодаря ей о вас узнал мир», — обратилась к Гомез одна из пользователей.

«Хореография Нижинского, Бежара, Прельжокажа неоднократно использовалась в фигурном катании. Все молчат. Лунная походка Джексона постоянно повторяется на льду. Загитова закусила кофту. Плагиат! Смешно, когда у маленького человечка зашкаливает чувство собственного достоинства», — говорится в комментариях.

«В чём проблема? Взяли элемента и кусочки танца, а столько внимания! Радуйтесь, что вы удостоились такой чести! Алина — королева фигурного катания, завоевала все титулы! С вашей стороны это не очень красиво», — написала одна из поклонниц действующей олимпийской чемпионки.

Кроме того, фанаты Загитовой попросили американку не винить спортсменку и не провоцировать своих поклонников на негативные высказывания в адрес Алины.