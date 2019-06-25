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Навка вступилась за жену Плющенко Рудковскую 

Газета.Ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка вступилась за супругу известного российского фигуриста Евгения Плющенко Яну Рудковскую, сообщает "Советский спорт".
Продюсера обвиняют в том, что она принуждает сына заниматься нелюбимым делом.
По словам Навки, 5-летний мальчик получает удовольствие от занятий фигурным катанием. Она также добавила, что он настоящий трудоголик и стремится стать чемпионом.
"Я знаю, что его никто не заставляет. Мальчик сам говорит, что хочет стать чемпионом, по-моему, больше всех нас, взрослых, вместе взятых", — написала фигуристка в комментариях под своим постом в инстаграме. Навка выложила видео выступления дочери.
Пользователи соцсети стали сравнивать девочку с Плющенко-младшим. Именно после этого известной фигуристке пришлось взыскаться в защиту мальчика и его родителей.
Ранее сообщалось, что ученица Заслуженного тренера России Этери Тутберидзе расстроена оценкой по ОБЖ.
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Комментарии1
Фигурное катание , Яна Рудковская , Татьяна Навка , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе , Советский спорт
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