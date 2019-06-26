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Чемпион России высказался об украденном номере Загитовой 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Чемпион России по фигурному катанию, бронзовый призер чемпионата Европы Константин Меньшов поделился мнением о новом номере олимпийской чемпионки Алины Загиовой, передает РИА "Новости".
В сети возмущались тем, что номер фигуристка и ее хореограф Даниил Глейхенгауз украли у американского хореографа. Также фанаты возмущались, что номер подставлен под любимую песню принципиальной соперницы Загитовой Евгении Медведевой.
"Да, он показал, что Алина может быть разносторонней фигуристкой. Мне понравилось. А скопировал Даниил этот номер у Джоджо Гомез или нет, это уже не столь важно. Я вполне допускаю, что времени на постановку номера было очень мало, но они сделали его хорошо. Он извинился, с американским хореографом они свои отношения выяснили", — заявил он.
Ранее Туктамышева предложила фанатам угадать постановщика ее новой программы.
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Фигурное катание , Евгения Медведева , Константин Меньшов , Даниил Глейхенгауз , РИА Новости
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